Triumf Barcelony, nagle takie wieści. Flick pod ścianą, dramat wisi w powietrzu

Zwycięstwo w meczu z Villarrealem sprawiło, że na koniec 2025 roku "Duma Katalonii" umocniła się na pozycji lidera tabeli, notując 4 "oczka" przewagi nad będącym za jej plecami Realem Madryt. Niemiecki szkoleniowiec nie będzie mógł jednak udać się na przerwę świąteczną z czystą głową. Tę zaprzątać bowiem będą poważne kłopoty, które w ostatnim czasie ponownie nawiedziły szeregi katalońskiej ekipy.

Deficyt obrońców w Barcelonie. Hansi Flick ma związane ręce

Nie tak dawno temu piłkarski świat obiegła przykra informacja. Poważnego urazu doznał bowiem Andreas Christensen, który był jednym z niewielu sprawnych stoperów w szeregach Barcelony. W ten sposób Hansi Flick niemal całkowicie stracił głębie składu na tej konkretnej pozycji.

Duże problemy na rynku transferowym. Barcelona daleka od komfortu

Już w styczniu rozpocznie się okienko transferowe, które w teorii mogłoby rozwiązać wszelkie problemy drużyny. W praktyce wygląda to jednak zgoła inaczej. Jak podaje portal "Marca", włodarze Barcelony nie dostrzegają zbyt wielu satysfakcjonujących opcji wzmocnienia tej kluczowej strefy boiska. Dodatkowo, nad ich głowami dalej ciążą problemy z uzyskaniem stabilności w "Finansowym Fail Play", a konkretnie "Zasadzie 1:1", co mocno obniża realne możliwości transferowe zespołu.

Brutalnym rozwiązaniem tej sytuacji mogłaby być długotrwała kontuzja wspomnianego Christensena, która w przypadku przekroczenia 4 miesięcy absencji, może pozwolić na przeznaczenie 80% pensji Duńczyka na zakontraktowanie innego zawodnika. Oczywiście w grę wchodzi w tym przypadku orzeczeni Komisji Medycznej La Ligi, która musi zatwierdzić ewentualny wniosek złożony przez włodarzy "Dumy Katalonii". Sytuacja w obronnych szeregach Barcelony jest więc niezwykle napięta.

