Anna Lewandowska od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego świata sportu i show-biznesu. Niegdyś sama odnosiła sukcesy jako zawodniczka karate, zdobywając medale mistrzostw świata i Europy. Dziś sportowa rywalizacja wygląda w jej życiu inaczej - Anna wspiera karierę swojego męża, Roberta Lewandowskiego, a jednocześnie z powodzeniem rozwija własne projekty związane z promocją zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i świadomego odżywiania. Jej marki, książki i programy treningowe cieszą się ogromną popularnością nie tylko w Polsce.

Żona kapitana reprezentacji Polski od dawna dba także o bardzo bliski kontakt z fanami. Jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się fragmentami codzienności - od rodzinnych chwil z Klarą i Laurą, przez podróże, aż po kulisy prowadzenia licznych biznesów. Instagram Anny Lewandowskiej to miejsce, w którym obserwatorzy mogą zajrzeć zarówno do jej życia prywatnego, jak i zawodowego. W ostatnich tygodniach treści publikowane przez Annę mocno koncentrują się na zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia. Fani mogli zobaczyć m.in. świąteczną ofertę jej marki czy przygotowania do rodzinnego czasu.

Anna Lewandowska z nowym tatuażem

Tuż przed świętami Lewandowska zdecydowała się jednak na coś, co mocno zaskoczyło jej obserwatorów. Okazało się, że sprawiła sobie wyjątkowy prezent - nowy tatuaż. Choć nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, Anna ma już na swoim ciele kilka tatuaży, jednak najnowszy z nich ma szczególne, bardzo osobiste znaczenie. Tym razem na skórze Lewandowskiej pojawiły się imiona jej córek - Klary i Laury.

Co więcej, imiona połączone są serduszkiem, które narysowały same dziewczynki. "Gwiazdkowy prezent i serce namalowane przez moje dzieci" - napisała Anna, prezentując tatuaż w mediach społecznościowych. Dodatkowo zdradziła, że jest to już ósmy tatuaż wykonany przez tę samą tatuatorkę z Barcelony. Nowa "dziara" to nie tylko modny akcent, ale przede wszystkim symbol miłości do rodziny, który na stałe będzie towarzyszył jej każdego dnia.

