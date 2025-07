Fatalne wspomnienia z Polski. Wszystko wróciło. Rywalki Polek znów to czują

Polskie siatkarki szykują się do sobotniego półfinału Ligi Narodów. Rywalem "Biało-Czerwonych" będą mistrzynie olimpijskie. Włoszki są niepokonane od 27 oficjalnych spotkań, ale przyznają, że akurat hala w Łodzi, w której odbywa się turniej, wywołuje u nich złe wspomnienia. "Przypomniałyśmy sobie to miejsce sprzed dwóch lat. To były złe wibracje. Musimy je zmienić" - przyznaje w rozmowie z Interia Sport Anna Danesi. Jej drużyna przegrała wówczas w Łodzi kwalifikacje olimpijskie. Lepsze okazały się Polki i Amerykanki.