Idą święta, a tu wielka radość polskiej medalistki. Pokazała zdjęcie
Sofia Ennaoui to jedna z najbardziej znanych polskich lekkoatletek. Poprzedni sezon był dla niej ogromnie pechowy - gwiazda nie mogła pojechać na igrzyska olimpijskie ze względu na kontuzję. Na szczęście widać, że rok 2025 okazał się dla niej o wiele szczęśliwszy. Biegaczka mogła cieszyć się z ukończenia studiów i radosnego życia u boku partnera. Pokazała ostatnio z nim nowe zdjęcie. To naukowiec z Politechniki Warszawskiej.
Ennaoui weszła w 2025 rok z nadzieją i w sezonie letnim rozpoczęła pierwsze starty. Widać było jednak, że biegaczka szykuje się do tego, by wrócić na poważnie do walki o najwyższe cele po nowym roku.
Sofia Ennaoui ma za sobą owocny rok
Choć w 2025 roku Ennaoui nie zaliczyła żadnych ważniejszych startów, to widać było, że po bardzo dla niej trudnym poprzednim sezonie, jest o wiele lepiej. Przede wszystkim dwukrotna medalistka mistrzostw Europy skupiła się bardziej na studiach i powolnym, acz stabilnym powrocie do formy.
Największą radość z pewnością sprawiło jej obronienie dyplomu. Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu napisała pracę magisterską i, jak sama dodała, "pewien etap jej życia przechodzi do historii".
Sofia Ennaoui pokazała zdjęcie z ukochanym pod choinką
Widać też, że Ennaoui szczęście dopisuje również w miłości. Postanowiła pochwalić się zdjęciem z wrocławskiego jarmarku bożonarodzeniowego, na który wybrała się z ukochanym. Ujawniła też oficjalnie jego tożsamość.
To dr inż. Adrian Kopytowski, który na co dzień pracuje na Politechnice Warszawskiej. Zajmuje się przede wszystkim inżynierią mechaniczną i ma na koncie sporo publikacji, a wcześniej udzielał się także jako przewodniczący Rady Doktorantów. Widać, że amor ustrzelił ich oboje i zapewne spędzą święta wspólnie.