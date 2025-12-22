Partner merytoryczny: Eleven Sports

Idą święta, a tu wielka radość polskiej medalistki. Pokazała zdjęcie

Sofia Ennaoui to jedna z najbardziej znanych polskich lekkoatletek. Poprzedni sezon był dla niej ogromnie pechowy - gwiazda nie mogła pojechać na igrzyska olimpijskie ze względu na kontuzję. Na szczęście widać, że rok 2025 okazał się dla niej o wiele szczęśliwszy. Biegaczka mogła cieszyć się z ukończenia studiów i radosnego życia u boku partnera. Pokazała ostatnio z nim nowe zdjęcie. To naukowiec z Politechniki Warszawskiej.

Kobieta w sportowej bluzie z polskim godłem oraz logo sponsora siedzi przy stoliku w kawiarni, gestykuluje dłońmi, a na stole stoi szklanka z herbatą. W tle widoczna przeszklona ściana z panoramą miasta i turecką flagą.
Sofia EnnaouiPawel SkrabaAGENCJA SE

Ennaoui weszła w 2025 rok z nadzieją i w sezonie letnim rozpoczęła pierwsze starty. Widać było jednak, że biegaczka szykuje się do tego, by wrócić na poważnie do walki o najwyższe cele po nowym roku.

Sofia Ennaoui ma za sobą owocny rok

Choć w 2025 roku Ennaoui nie zaliczyła żadnych ważniejszych startów, to widać było, że po bardzo dla niej trudnym poprzednim sezonie, jest o wiele lepiej. Przede wszystkim dwukrotna medalistka mistrzostw Europy skupiła się bardziej na studiach i powolnym, acz stabilnym powrocie do formy.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Największą radość z pewnością sprawiło jej obronienie dyplomu. Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu napisała pracę magisterską i, jak sama dodała, "pewien etap jej życia przechodzi do historii".

Sofia Ennaoui pokazała zdjęcie z ukochanym pod choinką

Widać też, że Ennaoui szczęście dopisuje również w miłości. Postanowiła pochwalić się zdjęciem z wrocławskiego jarmarku bożonarodzeniowego, na który wybrała się z ukochanym. Ujawniła też oficjalnie jego tożsamość.

To dr inż. Adrian Kopytowski, który na co dzień pracuje na Politechnice Warszawskiej. Zajmuje się przede wszystkim inżynierią mechaniczną i ma na koncie sporo publikacji, a wcześniej udzielał się także jako przewodniczący Rady Doktorantów. Widać, że amor ustrzelił ich oboje i zapewne spędzą święta wspólnie.

Uśmiechnięta para obejmuje się na tle wysokiej, jasno oświetlonej choinki bożonarodzeniowej na miejskim rynku. Ich twarze wyrażają szczęście i bliskość, wokół panuje świąteczna atmosfera nocą.
Sofia Ennaoui z ukochanymInstagram/sofia.ennaouiESP/Instagram

