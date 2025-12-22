Świetne skrzydłowe. Siódemka 11. serii ORLEN Superligi Kobiet

Bramkarka: Paulina Wdowiak (PGE MKS El-Volt Lublin)

Paulina Wdowiak zanotowała 12 udanych interwencji, osiągając 44-procentową skuteczność. To właśnie m.in. postawa bramkarki reprezentacji Polski sprawiła, że aktualne wicemistrzynie Polski zdołały pokonać bardzo dobrze spisujące się tego dnia zawodniczki Piłki Ręcznej Koszalin.

Lewoskrzydłowa: Żaneta Lipok (Enea MKS Gniezno)

Piotrcovia Piotrków Trybunalski została zatrzymana w Gnieźnie, a kibice ORLEN Superligi Kobiet wybrali na MVP spotkania lewoskrzydłową Enea MKS-u - Żanetę Lipok. Jej obecność w naszym zestawieniu jest więc w pełni uzasadniona, a potwierdzeniem świetnego występu siedem zdobytych bramek dla zespołu z województwa wielkopolskiego.

Lewo rozgrywająca: Svitlana Havrysh (Galiczanka Lwów)

Nie sposób przejść obojętnie obok kolejnego bardzo dobrego występu rozgrywającej aktualnych mistrzyń Ukrainy, która w meczu z Energą Startem Elbląg zdobyła aż dwanaście bramek. Był to już piąty mecz tej zawodniczki, w którym zakończyła spotkanie z dorobkiem co najmniej dziesięciu trafień.

Środkowa rozgrywająca: Karolina Wicik (Energa Start Elbląg)

Choć dla niektórych może to być nieoczywisty wybór, postanowiliśmy po niedzielnym spotkaniu w Elblągu docenić rozgrywającą Energa Startu. Karolina Wicik zdobyła siedem bramek, asystowała koleżankom z zespołu, a dodatkowo wywalczyła dwa rzuty karne. Zwycięstwo w meczu z Galiczanką Lwów pozwoliło elblążankom zbliżyć się do czołowej szóstki ORLEN Superligi Kobiet.

Prawa rozgrywająca: Kinga Jakubowska (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

To kolejny przypadek w obecnym sezonie, gdy bardzo dobre spotkania rozgrywają zarówno Kinga Jakubowska (KGHM MKS Zagłębie Lubin), jak i María Prieto O'Mullony (PGE MKS El-Volt Lublin). Tym razem postanowiliśmy postawić na zawodniczkę aktualnych mistrzyń Polski, która zdobywała bramki zarówno ze swojej nominalnej pozycji, jak i ze skrzydła.

Prawoskrzydłowa: Zofia Bartkowiak (Enea MKS Gniezno)

Pomimo dużej konkurencji na tej pozycji w naszym zestawieniu znalazła się również druga zawodniczka Enea MKS-u Gniezno. Bardzo dobrze w spotkaniu z Piotrcovią Piotrków Trybunalski zaprezentowała się Zofia Bartkowiak, która zdobyła sześć bramek, zachowując stuprocentową skuteczność.

Obrotowa: Hanna Rycharska (Piłka Ręczna Koszalin)

W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć także Hanny Rycharskiej, która zanotowała bardzo dobry występ w meczu przeciwko PGE MKS-owi El-Volt Lublin. Siedem bramek zdobytych w spotkaniu z aktualnymi wicemistrzyniami Polski to wynik godny odnotowania i miejsce w najlepszej siódemce 11. serii ORLEN Superligi Kobiet.

