Nowy dyrektor Stali Gorzów nie wytrzymał. Padają konkretne kwoty, jest też deklaracja ws. Zmarzlika

Dariusz Ostafiński, Interia: Mówią, że trafił pan do Stali Gorzów z politycznego nadania i z namaszczenia radnych PiS-u.

Łukasz Gałczyński, nowy dyrektor zarządzający Stali Gorzów: Proszę, tylko nie o polityce. Ja jestem politologiem, znam różnych polityków, pracowałem w dwóch ministerstwach, ale ja sam politykiem nie jestem, nigdy nigdzie nie startowałem i nie należę do żadnej partii.

Nowy dyrektor Stali Gorzów. Media zrobiły z niego "Misiewicza"

Urzędnikiem był pan w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, a media pisały, że do ministerstwa trafił pan z Jyska.

- W Jysku pracowałem, będąc na studiach. Dorabiałem sobie po godzinach na ćwierć etatu. Media z mojego CV akurat to wyciągnęły, bo fajnie się kleiło do historii o człowieku, który dostaje pracę w ministerstwie, choć wcześniej robił tylko w Jysku. Sugestia, jaka idzie za takim przekazem, jest oczywista.

A jak jest naprawdę?

- Naprawdę jest tak, że przez cztery lata z rzędu byłem w TOP5 najlepszych studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Dostawałem stypendia i nagrody za dobre stopnie. W artykułach o tym nie wspomniano.

Jak mam być szczery, to zrobiono z pana "Misiewicza". Pan wie, co to znaczy?

- Wiem, ale to nieprawda. I szkoda, że weekendowa praca okazała się dla mediów najważniejsza. Ja się jej nie wstydzę, ale robiłem inne rzeczy. Doktoratu ostatecznie nie napisałem, ale studia skończyłem z wyróżnieniem.

A co z Collegium Humanum?

- To kolejna rzecz. Ja mam trochę pecha pod tym względem. Nie posługuję się nawet dyplomem Collegium Humanum, choć byłem tam na długo przed tą aferą, która wybuchła. Bo wie pan, że inną rzeczą jest odbyć słabe studia, a inną kupić dyplom. Ja odbyłem słabe studia, dyplomu nie kupiłem. Przyznaję, że wybór Collegium Humanum nie był dobrym wyborem, ale nie mam się czego wstydzić. Najgorsze jest to, że media znów to ubrały po swojemu, a jeden z tygodników napisał tekst o aferze i nieprawidłowościach, a do tego dorzucił listę absolwentów. Oczywiście moje nazwisko, jako osoby posiadającej dyplom, znalazło się na tej liście. Byłem tym zażenowany, bo żadnego związku z przekrętami nie miałem.

Transfer ze świata polityki. "Stal Gorzów jest wyjątkową spółką"

Po mediach krążą też publikacje o nieprawidłowościach w ARP, gdy pełnił pan tam ważne funkcje.

- Pełniłem, a mój następca wybrał linię agresywnego ataku na poprzedników. Łatwo można jednak zweryfikować zarzuty, które mi stawia. Są dane, na przykład w KRS, ukazały się sprostowania do tych artykułów. Złożyłem też pozew cywilny przeciwko ARP i tu muszę postawić kropkę.

Transfer ze świata polityki, z ministerstwa do sportu, to sukces, czy porażka?

- Tak tego nie postrzegam. To jest dla mnie nowe doświadczenie. Nie przywiązuję się do stołków, raczej szukam wyzwań. Dziesięć lat temu zacząłem od samego dołu, w Jysku byłem. A teraz jest sport, który traktuję jako nowe wyzwanie. To jest szczególna działalność, a Stal to wyjątkowa spółka, gdzie mogę się pokazać z jak najlepszej strony.

W zestawie pańskich umiejętności na jednym z portali wymienia pan zarządzanie kryzysowe. W Stali się przyda, bo ja mam wrażenie, że tam jeden kryzys goni drugi.

- Może nie aż tak, ale biorąc pod uwagę ostatnie lata, to na pewno się ta umiejętność przyda. Zarządzanie kryzysowe ostro ćwiczyłem w czasach COVID, m.in. przy Tarczy PFR. Było kilka spółek w ARP, które wymagały restrukturyzacji. Mam realne sukcesy.

To na dzień dobry dostaje pan spółkę, która ma 6 milionów kredytu.

- Wiem i trzeba będzie tak spiąć budżet, żeby jakoś co roku wygospodarować milion na spłatę raty w banku. Łatwo nie będzie, ale od tego jestem, by to zrobić.

Kiedyś jeden z prezesów Stali powiedział mi, że w sporcie sukces wszystko tłumaczy. Nie trzeba mieć super wyników finansowych, ale trzeba mieć wyniki. Kibiców te pierwsze interesują mniej.

- Tak oczywiście jest, ale dla mnie, osoby odpowiedzialnej za część administracyjno-finansową to finanse są ważne. Chcę je utrzymać w ryzach i zrobić to tak, żeby wydatki nie wymknęły się spod kontroli. Za sukces trzymam kciuki, ale dyscyplina musi być.

Kłótnia w Stali Gorzów. Nowy dyrektor odsłania kulisy

To ja teraz dodam, że prócz kredytu ma pan dodatkowy kłopot. Stal straciła Grand Prix, na którym mogła zarobić minimum milion złotych.

- To jest wyzwanie. Strata Grand Prix komfortowa dla nas nie jest. Jednak finanse Stali traktuję jako cały system, który został ustabilizowany, częściowo naprawiony, ale wymaga jeszcze daleko idącej profesjonalizacji. Wiem, że ten milion by nam pomógł, ale my musimy zrobić układankę, która do pewnego stopnia pozwoli nam się od pewnych zjawisk uniezależnić. Teraz wychodzimy z ofertą do sponsorów i kibiców. Zachęcamy ich do przyjścia na stadion. Nie martwię się więc tym, że mi zabrano milion, ale tym, jak przekonać ludzi, żeby chcieli u nas być.

Ludzie przyjdą, jak Stal będzie miała dobry wizerunek. A takie wstrząsy i gafy, jak ta ostatnia z byłym już trenerem Piotrem Świstem i zwolnieniem w wywiadzie, to wam nie pomogą.

- To nie zostało dobrze zakomunikowane, ale to wynikało z faktu, że trener był na L4 i porozumienia z nim zostały zawarte jeszcze przez poprzedni zarząd. Wszyscy w klubie żyliśmy w przeświadczeniu, że ten temat mamy za sobą i tylko dlatego prezes Zbigniew Głuchy powiedział w wywiadzie, że trenera Śwista już nie ma.

Uważa pan, że klub dobrze zrobił, zwalniając Śwista. Kibice byli murem za trenerem.

- Ja odniosłem wrażenie, że zdania były podzielone. Część wskazywała, że zmiana jest potrzebna. Oczywiście teraz mówimy o tym całym szumie komunikacyjnym i tym, w jaki sposób kibice dowiedzieli się o zmianie. Jednak dla mnie liczy się to, że część kibiców domagała się tej zmiany i finalnie zapadła decyzja wychodząca naprzeciw tym oczekiwaniom.

A to nie tak, że trener musiał odejść ze względu na kłótnię z byłym prezesem Dariuszem Wróblem, którego miał wyrzucić z parku maszyn.

- Ten konflikt nie był tak ostry. Wiele osób uczyniło z tego dramę, ale tam nie było wyrzucania. To była utarczka słowna między dwoma facetami, którzy zaraz potem podali sobie ręce. To nie miało wpływu na te ostatnie decyzje dotyczące trenera. Znam Dariusza Wróbla, znam panów Głuchego i Nuckowskiego. Żaden z nich nie pozwoliłby sobie na to, żeby coś takiego decydowało o losie drużyny i trenera. To rozstanie wynikało z całokształtu.

Pan Głuchy w wywiadzie dla WP przypomniał, że przez Śwista Stala straciła 1,5 miliona, bo przegrała dwumecz o piąte miejsce i miała cztery dodatkowe spotkania, za które trzeba było zapłacić zawodnikom. Tyle że to jest sport. Trudno przy słabej drużynie zakładać, że takie dwumecze na pewno wygra.

- Zgoda, to był jeden z elementów, który wpłynął na decyzję, ale nie jedyny. Wiem, że prezes Głuchy powiedział o tym dosadnie, ale przy tym rozstaniu chodziło o szeroko pojęty całokształt. I ta zmiana jest też po to, żeby nie powielać pewnych błędów, żeby w 2026 zrobić, choć mały kroczek, dać ludziom widowisko.

Wtedy Bartosz Zmarzlik trafi do Stali Gorzów

Sparta Wrocław ma budżet rzędu 37 milionów. Rozumiem, że Stali daleko do tego?

- Trójki z przodu nie ma. Jest dwójka, ale więcej nie powiem. W styczniu przyjdzie pora na konkretniejsze dane. Teraz dodam tylko, że budżet będzie racjonalny. Na pewno będą te środki w kasie. Założyliśmy najbardziej racjonalne scenariusze. Bazowaliśmy na przychodach nie tylko z 2025, ale też z 2023 i 2024, a nie na listach życzeń. Walczę też jednak o kolejnych sponsorów.

To dobrze, bo Stal bez dodatkowej kasy nie włączy się do gry o lepszych zawodników. A taka Sparta już buduje skład na 2027, już prowadzi rozmowy.

- I my też mamy przegląd rynku i na pewno przeprowadzimy pierwsze rozmowy na długo przed końcem sezonu. Dokładnej daty nie podam, ale nie będziemy siedzieli z założonymi rękami.

Zmarzlik?

- Bartosz Zmarzlik jest w sferze marzeń wszystkich klubów. Ale musimy być świadomi, że Stal w tym momencie ma wiele innych tematów do zaopiekowania.

Ja tylko pytam, czy Stal interesuje się tym zawodnikiem. Sparta walczy, a o was nie słychać.

- Bartosz jest wychowankiem Stali i na pewno byśmy chcieli by reprezentował nasz Klub.

Jak będziecie mieli trójkę z przodu w budżecie?

- Wie pan co? Pieniądze lubią ciszę i takie rozmowy lubią ciszę.

