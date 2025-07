Stefano Lavarini miał dużo szczęścia. Sebastian Świderski otwarcie po meczu

Zwycięstwu polskich siatkarek w meczu o brąz Ligi Narodów z bliska przyglądał się Sebastian Świderski, który później postanowił skomentować wyczyn "Biało-Czerwonych". Prezes PZPS zwrócił uwagę nie tylko na to, że podopiecznym Stefano Lavariniego udało się szybko podnieść po bolesnej porażce z Włoszkami, ale również na to, jak duże szczęście miał Stefano Lavarini. Kadrę omijały bowiem kontuzje, co ułatwiało Włochowi rotowanie składem.