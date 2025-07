Kapitalna wiadomość ws. kadry Stefano Lavariniego. PZPS potwierdza

Polki z racji pełnienia roli gospodyń turnieju finałowego Ligi Narodów nie musiały walczyć o kwalifikację do fazy pucharowej, ale i tak nie zamierzały odpuszczać spotkań. Finalnie wygrały 9 z 12 meczów i zajęły czwarte miejsce w tabeli rozgrywek, przez co w ćwierćfinale zagrają z piątymi Chinkami. Środowym meczem w łódzkiej Atlas Arenie rozpoczną walkę o trzeci z rzędu medal Ligi Narodów.

Dla "Biało-Czerwonych", podobnie jak dla wielu innych czołowych drużyn, Liga Narodów stanowi istotny element przygotowań do mistrzostw świata, które rozpoczną się już 22 sierpnia w Tajlandii. Nie oznacza to jednak, że na kolejny występ podopiecznych Lavariniego trzeba będzie czekać aż do startu czempionatu i grupowych spotkań z Niemkami, Kenijkami oraz Wietnamkami. Polski Związek Piłki Siatkowej we wtorek poinformował bowiem, że nasze reprezentantki w sierpniu rozegrają spotkanie towarzyskie. Będzie to zarazem ostatni sprawdzian przed mistrzostwami świata.