Była gwiazda Lavariniego przemówiła do koleżanek. Jedna rada, to nie pierwszy raz

Siatkarka na pewno podróż do Łodzi zaliczy do udanych. "Fajnie było usłyszeć doping z innej perspektywy i widzieć jak dziewczyny się cieszą. Zasłużyły na to. Trzeci brąz z rzędu, po prostu rewelacja" - dodała. 35-latka jeszcze trochę poodpoczywa od sportu. Niebawem wróci jednak do Włoch, gdzie z Imoco Volley Conegliano powalczy o kolejne cenne sukcesy. Reprezentantki Polski natomiast czeka globalny czempionat w Tajlandii.