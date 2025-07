Po trzech setach uwagę przykuwała statystyka bloków. Polki zdobyły nim aż dziesięć punktów, rywalki ani jednego. To była miażdżąca przewaga . Gospodynie dobrze rozpoczęły również czwartą partię, prowadziły 5:1. Japonki jednak nie spuściły głów, doprowadziły do remisu 9:9.

Po kilku minutach przyjezdne objęły nawet prowadzenie, i to dwupunktowe. Do remisu 16:16 zagrywką doprowadziła Łukasik. Prowadzenie Polki odzyskały przy stanie 19:18 po akcji Korneluk. To był przełomowy moment, bo po chwili punkt do przewagi dorzuciła Stysiak, w trudnym momencie pomógł blok. Polska wygrała 25:23 i sięgnęła po trzeci w historii medal Ligi Narodów przy chóralnych śpiewach kibiców.