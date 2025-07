Polska siatkarka z życiowym sukcesem. "To było jak zmartwychwstanie"

Damian Gołąb, Interia Sport: Jakie emocje towarzyszyły ci po ostatnim gwizdku meczu z Japonią?

Aleksandra Gryka, środkowa reprezentacji Polski: Od niedowierzania, że to mecz o brązowy medal, poprzez stres, po gigantyczną ekscytację i nerwy. Plejada emocji, o to właśnie chyba chodzi w sporcie - żeby dawał takie emocje i doświadczenia. Ten brązowy medal to nie jest tylko krążek, ale też wszystko to, co się za nim chowa.

Ta doba między przegranym półfinałem a spotkaniem z Japonią była trudna?

- Tak, to nie była łatwa doba. To, jak każda z nas się wzajemnie wspiera, poczucie tego wsparcia, dało nam pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa. "Szacun" dla mojej drużyny, bo jest po prostu niesamowita.

Wspomnienie tego, co wydarzyło się w Łodzi, że mogłyście świętować wśród polskich kibiców, zostanie z tobą do końca życia?

- Na pewno. Tym bardziej, że to mój pierwszy sukces z reprezentacją, po bardzo ciężkim półfinale, w którym wyglądało to średnio. To było podniesienie się, zmartwychwstanie. Te emocje będą ze mną na zawsze, będą mnie motywować na kolejne lata.

Trudno oglądało się to spotkanie z boku, z kwadratu dla rezerwowych? W takich sytuacjach nerwy chyba czasami są większe niż na boisku.

- Ufam moim koleżankom i wiedziałam, że spokojnie sobie poradzą. Oczywiście stresowałam się, jak pewnie każdy w tej hali. Byłam gotowa, by w razie potrzeby wejść i pomóc. Ale też wiedziałam, że dziewczyny są super przygotowane do tego meczu, dadzą z siebie wszystko. I mimo że byłam w kwadracie dla rezerwowych, byłam z nimi sercem na boisku.

Patrząc na całą Ligę Narodów, była to dla was długa podróż. To chyba bardzo wyczerpujący turniej?

- Tak, to na pewno bardzo ciężkie. Szczególnie patrząc na to, że zmieniamy strefy czasowe, grania jest bardzo dużo w bardzo krótkim czasie. To męczący turniej. Ilość informacji, jaką musimy przyswoić przed meczami… To absolutnie turniej intensywny. Tym bardziej więc to zwycięstwo z Japonią smakuje bardzo dobrze, bo dałyśmy sobie z tym radę. Kilka ciężkich, bardzo dobrze przepracowanych tygodni przemieniło się w medal.

To dobry prognostyk na mistrzostwa świata, w których w ćwierćfinale ponownie możecie trafić na Włoszki?

- Ten sobotni mecz z Włoszkami był bardzo dobrą lekcją, by znaleźć spokój i grę, którą pokazałyśmy z Japonią. To doświadczenie, które weźmiemy ze sobą na mistrzostwa świata. A to, jak potoczy się tam ewentualny mecz z Włochami, to już inna historia. Mamy miesiąc przygotowań, będziemy pracować jeszcze ciężej. Myślę, że doświadczenia z tego turnieju zaowocują.

Rozmawiał w Łodzi Damian Gołąb

