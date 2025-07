Rozbiły polskie siatkarki, a teraz nie dały szans w finale. Trwa niesamowita seria

Początek meczu należał do Brazylii, która walczyła o swój pierwszy triumf w historii w Lidze Narodów. W szczytowym momencie przewaga Canarinhos wynosiła cztery punkty (8:4). Z czasem Włoszki, które dzień wcześniej rozbiły Polki w półfinale , zaczęły jednak odrabiać straty i nawet wyszły na prowadzenie 13:12. Wydawało się, że siatkarki trenera Velasco mają sytuację pod kontrolą. W końcówce seta prowadziły przecież 21:17. Tylko kataklizm mógł zabrać im zwycięstwo. I tak się stało. Końcówkę seta Brazylia wygrała 8:2 i tym samym objęła prowadzenie w meczu. W dużej mierze była to zasługa dużej liczby błędów Włoszek, co rzadko im się zdarza. Pomogła też zmiana rozgrywających w Brazylii. Macris zastąpiła Roberta .

Trzecia partia też została wygrana przez Italię, ale tym razem nie było już tak łatwo, choć przez większość seta mistrzynie olimpijskie miały sytuację pod kontrolą. Pojawiły się jednak momenty przestoju i nieco lepszej gry Brazylijek, które nawet na krótko objęły prowadzenie. Wtedy ekipie Velasco włączał się tryb killera. Nie ważne jak, ale ważne, że były skuteczne. Jak trzeba było obić blok, to tak robiły. Jak trzeba było zablokować - proszę bardzo. Oczywiście siatkarki Ze Roberto robiły, co mogły, ale w tych najważniejszych momentach decydowała pewność w grze Włoszek. Zaczęła się też zarysować coraz wyraźniejsza przewaga tej drużyny w ataku i w bloku.

Czwarty set okazał się ostatni. I znowu wyglądał on, jak poprzednie. To Włoszki nadawały ton wydarzeniom na boisku, a kiedy tylko zdarzały się im przestoje, Brazylijki z tego korzystały, goniąc wynik, a nawet czasem wychodząc na prowadzenie. Trzeba przyznać, że jak na taką maszynę do wygrywanie, to jednak Italia popełniała zbyt wiele błędów. I to właśnie utrzymywało momentami przy życiu Brazylię.