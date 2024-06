Tomasz Fornal wskazał przyczynę porażki, a potem takie słowa. To obietnica

Tomasz Fornal wyjaśnił przyczynę porażki

Tomasz Fornal o polskich kibicach

Fornal został zapytany o to, jak to jest grać w takiej atmosferze za każdym razem? "To jest niesamowite. To jak spełnienie dziecięcego marzenia, tego nie można kupić, trzeba zapracować i to od małego i kiedy uda ci się grać przy tej atmosferze, to wspaniałe. Chcę tylko powiedzieć, że dziękuję za mecz z Francją i mam nadzieję, że kibice przyjdą tu też jutro, by kibicować nam w meczu o trzecie miejsce. Wtedy zdobędziemy brązowy medal" - obiecał zawodnik.