Będzie głośny debiut w PlusLidze. Wielki talent ma zagrać z Wilfredo Leonem

Transfer Wilfredo Leona do Bogdanki LUK Lublin okazał się strzałem w dziesiątkę i to nie tylko pod względem marketingowym, ponieważ reprezentant Polski przyciąga na trybuny tysiące kibiców, ale przede wszystkim sportowym. Zespół prowadzony przez Massimo Bottiego od początku sezonu plasuje się w czołówce tabeli PlusLigi i jest jednym z kandydatów do sięgnięcia po medal mistrzostw Polski. Duża w tym zasługa właśnie świetnej gry wicemistrza olimpijskiego.

