Zamieszanie wokół Wilfredo Leona. Już ogłosili ws. siatkarza, a tu taka wiadomość

Wilfredo Leon kontrakt z Bogdanką LUK Lublin podpisał w 2024 roku, a jego przejście z włoskiej Sir Susa Vim Perugia do klubu PlusLigi było bez wątpienia największym hitem transferowym. Przyjmujący pierwszy sezon w nowej drużynie okrasił wywalczeniem mistrzostwa Polski, razem z kolegami wygrał też Puchar Challenge.

Urodzony na Kubie zawodnik w Lublinie czuł się na tyle dobrze, że przedłużył kontrakt na sezon 2025/2026. I chociaż do zakończenia rozgrywek zostało jeszcze kilka miesięcy, to spekulacje na temat przyszłości 32-latka rozpoczęły się niemal od razu po inauguracji zmagań ligowych. Nie od dzisiaj bowiem wiadomo, że Leon znalazł się na celowniku także innych topowych klubów PlusLigi, które chętnie widziałyby go w swoich szeregach.

Wiele mówiło się o zainteresowaniu ze strony Asseco Resovii Rzeszów, PGE Projektu Warszawa oraz jednego z tureckich klubów i wydawało się, że na rozstrzygnięcie przyszłości siatkarza jeszcze poczekamy. Dość nieoczekiwanie w piątkowy wieczór Bogdanka poinformowała jednak o przedłużeniu kontraktu z wicemistrzem olimpijskim.

"Mistrzowie Polski. Zdobywcy Pucharu CEV Challenge Cup. Zdobywcy AL-KO Superpucharu Polski. Brązowi medaliści Mistrzostw Świata. Złoci medaliści Ligi Narodów. Kewin Sasak, Wilfredo Leon i Marcin Komenda zostają w BOGDANCE LUK Lublin na sezon 2026/2027" - przekazano w komunikacie opublikowanym w piątek 5 grudnia po godz. 20.

Wilfredo Leon zostaje w Lublinie. Ale jeszcze wszystkiego nie podpisał

Jak się okazuje, ten komunikat nie oznacza, że klub doszedł do pełnego porozumienia z siatkarzem, o czym w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet poinformowała agenta zawodnika, Paulina Wójtowicz.

Nie podpisaliśmy jeszcze drugiej części kontraktu, czyli tak zwanej umowy wizerunkowej, która jest bardzo ważna. Mam nadzieję, że osiągniemy porozumienie także w tym zakresie i w przyszłym tygodniu rzeczywiście będziemy mogli ogłosić, że Wilfredo zostaje w Lublinie. Trochę się dziwię działaczom Bogdanki, że pospieszyli się z komunikatem

Agentka siatkarza zdradziła, że Leon postanowił przedłużyć kontrakt z Bogdanką, ponieważ działacze przystali na większość jego wymagań. I podkreśliła jedno - finanse nie były dla reprezentanta Polski najważniejsze, ponieważ w Turcji mógłby zarobić znacznie więcej niż w Lublinie.

"Dla Wilfredo ważna była wizja drużyny, jaką przedstawili mu działacze. Leon to jest bardzo ambitny sportowiec, który zawsze gra o najwyższe stawki i o złoto, nie uznaje drugich czy trzecich miejsc. Dlatego nie wyobrażał sobie gry w zespole, w którym brakowałoby innych wartościowych siatkarzy. Na szczęście poziom drużyny w sezonie 2026/27 nadal będzie wysoki" - zaznaczyła.

Zawodnik pozostał w Lublinie, ponieważ docenia wysokim poziom organizacyjny klubu. Przy podpisywaniu kontraktu dał też do zrozumienia, że chce, by działacze brali pod uwagę jego opinię w sprawach dotyczących drużyny.

InPost ChKS Chełm - Energa Trefl Gdańsk. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK Lublin Artur Szczepanski/REPORTER Reporter

Wilfredo Leon fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe

Wilfredo Leon w barwach reprezentacji Polski Iwanczuk/Sport/REPORTER East News