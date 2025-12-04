Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacja w Lidze Mistrzyń. Polskie siatkarki zawiodły, tego nikt się nie spodziewał

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Mistrzynie Polski mają chrapkę, by w tym sezonie sporo namieszać w siatkarskiej Lidze Mistrzyń. W drugiej kolejce fazy grupowej miały jednak olbrzymie problemy z Levallois Paris Saint Cloud. DevelopRes Rzeszów przegrał w Paryżu dwa pierwsze sety, siatkarki z Polski gubiły się w zaskakujących sytuacjach. Potem były w stanie ruszyć w pogoń za rywalkami z Francji, ale mecz zakończył się dla nich koszmarnie.

Zawodniczka w różowym stroju odbija piłkę siatkową, a w tle widać koleżanki z drużyny i obserwującą widownię. Wszystkie zawodniczki skupione na przebiegu gry.
Przyjmująca DevelopResu Rzeszów Marrit JasperCEV.eumateriały prasowe

DevelopRes Rzeszów to zdecydowany faworyt grupy E w Lidze Mistrzyń. W pierwszym spotkaniu ograł w czterech setach Maricę Płowdiw, teraz miał powtórzyć podobny wynik w Paryżu.

I wydawało się, że rzeszowianki rozpoczęły od mocnego uderzenia. W ich szóstce tym razem znalazła się reprezentantka Polski Dominika Pierzchała, która zajęła miejsce na środku kosztem kapitan, Ukrainki Switłany Dorsman.

DevelopRes prowadził 5:2, potem jeszcze 12:10. Tyle że po chwili gra rzeszowianek się posypała. Po kilku minutach to gospodynie prowadziły 16:13.

Atakująca Taylor Bannister pomogła jeszcze mistrzyniom Polski zmniejszyć straty, ale DevelopRes nie wytrzymał końcówki seta. Francuska drużyna niespodziewanie wygrała 25:22, a aż osiem punktów zdobyła dla niej Lena Kindermann.

Zobacz również:

Siatkarze ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle z trenerem Andreą Gianim
Ekstraklasa Mężczyzn

To mogła być siatkarska sensacja. Ostatni zespół ligi postawił się potentatowi

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Liga Mistrzyń siatkarek. Dwa sensacyjne sety w Paryżu

    Wydawało się, że w drugim secie faworytki z Rzeszowa odnajdą właściwe tory. Prowadziły 9:6, a potem, po udanej akcji Bannister, już 15:12. Tyle że potem przewaga zaczęła wymykać się im z rąk.

    Paryżanki nie tylko wyrównały, ale i objęły prowadzenie 20:18. Trener DevelopResu Cesar Hernandez poprosił o przerwę, ale po niej Bannister nie skończyła ataku - za to zrobiła to w tej samej akcji Zuzana Sepelova.

    Hernandez zdecydował się na zmiany, ale w końcówce Francuzki kapitalnie spisały się w bloku. I zespół Levallois Paris wygrał 25:19.

    Na trzeciego seta DevelopRes wyszedł już z Dorsman, która w końcówce poprzedniej partii zastąpiła Pierzchałę. A mistrzynie Polski rozpoczęły od prowadzenia 7:3. Potem przewaga wzrosła już do sześciu punktów.

    Rzeszowianki z przewagą grały dużo spokojniej, a Dorsman zdobyła w tym secie sześć punktów. Faworytki w końcu dominowały i zwyciężyły 25:17.

    Zobacz również:

    Julita Piasecka (w kółku z prawej) ma szansę na sporo trofeów z DevelopResem Rzeszów
    Siatkówka

    Polska siatkarka jest nadzieją reprezentacji. Tak mówi o pracy z Lavarinim

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb

      Siatkówka. Mistrzynie Polski z kapitalnym powrotem. Ale to nie był koniec

      Sytuacja po stronie mistrzyń Polski wyglądała na opanowaną. W czwartym secie rzeszowianki znów bowiem szybko odskoczyły rywalkom, prowadziły 10:6. Nieźle funkcjonował blok polskich siatkarek, efektownie atakowała środkowa Laura Heyrman.

      To był set bez historii, bo w drugiej połowie partii paryżankom nie wychodziło niemal nic. DevelopRes aż siedem punktów zdobył zagrywką, skończyło się siatkarskim nokautem 25:13.

      Początek tie-breaka to dalsza dominacja rzeszowskich siatkarek. Cały czas skuteczna była Bannister, trener rywalek już przy stanie 4:1 dla Polek poprosił o przerwę. Po niej paryżanki zaczęły gonić DevelopRes i objęły prowadzenie 8:7.

      Tym razem musiał więc zareagować Hernandez. Po przerwie na jego żądanie prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Gospodynie znów się rozpędziły i uwierzyły w zwycięstwo. I to one wygrały 15:13, w ostatniej akcji zaskakując DevelopRes zagrywką.

      Porażka 2:3 we Francji to dla mistrzyń Polski przykra wpadka, która może skomplikować ich drogę do pierwszego miejsca w grupie E. Dla zespołu z Francji to pierwsze zwycięstwo w fazie grupowej.

      Liga Mistrzyń
      2 kolejka
      04.12.2025
      20:00
      Zakończony
      Wszystko o meczu
      DevelopRes Rzeszów – ŁKS Commercecon Łódź. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Dwie zawodniczki siatkarskie w trakcie dynamicznej akcji przy siatce próbujące zablokować przeciwnika, żółto-niebieska piłka siatkowa widoczna nad siatką, fragment boiska i siatki ozdobionej logotypami sponsorów.
      Blok siatkarek DevelopResu RzeszówDarek DelmanowiczPAP
      Zawodniczki drużyny siatkarskiej w białych strojach gromadzą się na boisku, wyrażając radość i emocje po udanej akcji, otoczone trybunami z widownią w tle.
      Siatkarski DevelopResu Rzeszówfot. Piotr Sumara/PLSmateriały prasowe
      Siatkarki w fioletowych dresach wykonujące rozgrzewkę na hali sportowej, w tle widoczne trybuny oraz logotypy sponsorów nad boiskiem.
      Siatkarki DevelopResu Rzeszów, od lewej: Taylor Bannister, Dominika Pierzchała i Julita PiaseckaCEV.eumateriały prasowe

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja