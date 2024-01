Horror zamiast spacerku. Duża niespodzianka w PlusLidze

Ten mecz miał być jednostronny - Trefl Gdańsk jest jedną z rewelacji sezonu PlusLigi , a GKS Katowice okupuje trzecie miejsce od końca. Ślązacy do tej pory w sezonie wygrali jeden mecz na wyjeździe - 30 grudnia z Barkomem-Każany Lwów. "Lwy" długo nie mogły złapać swego rytmu i właściwie nie zrobiły tego do końca spotkania przegranego 2:3 .

Niespodziewanie to nisko notowani goście od początku meczu wyszli na trzypunktowe prowadzenie - było 4:1. Trefl Gdańsk zamiast gonić wciąż utrzymywał nieznaczną stratę. Po udanym ataku Marcina Walińskiego było już 15:11 dla GKS i trener "Gdańskich Lwów" Igor Juricić był zmuszony wziąć czas, co niewiele to pomogło, a już wkrótce atakującego Kewina Sasaka zmienił utalentowany Aleks Nasewicz. Gospodarze zbliżyli się na dwa punkty (18:20), ale na więcej ich nie było stać. Po ataku Łukasza Usowicza goście wygrali pierwszą partię 25:20.