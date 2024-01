Transfer reprezentanta między polskimi rywalami? To byłby hit

Półmetek rozgrywek sezonu zasadniczego PlusLigi to czas, gdy dogrywane są najważniejsze transfery dotyczące kolejnych rozgrywek. Nie inaczej jest tym razem. Najgłośniejsze ruchy dotyczą reprezentantów, z dużą dozą pewności można napisać, że Łukasz Kaczmarek i Bartosz Bednorz opuszczą Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle - pierwszy z nich odejdzie do odwiecznych rywali z Jastrzębskiego Węgla, a drugi do Asseco Resovii Rzeszów. Z kolei Wilfredo Leon opuści włoską Perugię.