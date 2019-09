Leonardo Bonucci: "Rasizm to plaga, którą trzeba wyeliminować". Wideo WIDEO |

We Włoszech po raz kolejny doszło do incydentu na tle rasistowskim. Romelu Lukaku z Interu był obrażany przez kibiców Cagliari. Do sytuacji odniósł się Leonardo Bonucci na konferencji prasowej przed meczem jego kadry.