Patryk Dziczek został wypożyczony z rzymskiego Lazio do Salernitany - potwierdził drugoligowy włoski klub.

21-letni pomocnik przeniósł się do klubu z Salerno na zasadzie rocznego wypożyczenia.

W występującej w Serie B Salernitanie Dziczek będzie klubowym kolegą grającego tam Pawła Jaroszyńskiego.

W ostatni piątek Dziczek, młodzieżowy reprezentant Polski, przeniósł się z Piasta Gliwice do zespołu Lazio. Od razu jednak mówiło się, że klub z Rzymu wypożyczy go do niższej ligi.

Wybrany najlepszym młodzieżowcem ubiegłego sezonu w Ekstraklasie Dziczek kosztował Lazio ok. 2 mln euro.

W barwach Piasta piłkarz wystąpił w 71 meczach i zdobył z nim mistrzostwo Polski.

