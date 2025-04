Łukasz Skorupski już po badaniach. Bologna wydała oficjalny komunikat

33-latek niestety był jednak zmuszony do zejścia z boiska podczas hitowego starcia Serie A między Bologną i SSC Napoli . Mierzyły się bowiem dwie ekipy, które plasują się w czołówce rozgrywek ligowych. Polak nie dokończył tej rywalizacji.

Skorupski oficjalnie kontuzjowany. Jest diagnoza

To oznacza, że przerwa bramkarza naszej kadry wyniesie pewnie kilka dni. Wydaje się, że taka diagnoza wyklucza występ Skorupskiego w spotkaniu 32. kolejki Serie A przeciwko Atalancie. Nie można jednak wykluczyć, że będzie on gotowy do gry w rywalizacji z Interem Mediolan tydzień później.