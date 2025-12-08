Niespodziewany ruch ws. Lewandowskiego, gigant w akcji. Chce głośnej wymiany z Barceloną

Robert Lewandowski rozgrywa swój czwarty sezon w barwach FC Barcelona. W 16 spotkaniach strzelił osiem goli i jest niezwykle ważnym ogniwem w talii trenera Hansiego Flicka. Ostatni mecz La Liga przeciwko Realowi Betis (5:3) przesiedział jednak na ławce rezerwowych.

Co dalej z Lewandowskim?

Od kilku tygodni więcej niż o formie Polaka mówi się o jego przyszłości. 30 czerwca 2026 roku wygasa jego kontrakt w Barcelonie, a hiszpańskie media są przekonane, że nie zostanie on przedłużony. 37-latek chciałby zostać w klubie jeszcze rok i miał nawet zaproponować pracodawcy redukcję pensji o 50 proc. Tak więc jaka przyszłość czeka Lewandowskiego?

Usługami Polaka zainteresowanych może być wiele klubów. Jego oczekiwania finansowe z pewnością spełniłyby organizacje w Arabii Saudyjskiej czy USA. Najczęściej jednak pojawia się nazwa włoskiego AC Milan, który w przeszłości wielokrotnie sprowadzał gwiazdy pod koniec swojej kariery. Ostatnim przykładem jest Luka Modrić.

Największym problemem klubu z Mediolanu może być jednak spełnienie oczekiwań finansowych Polaka. Zdaniem włoskich mediów działacze klubu się nie poddają. Portal calciomercato.com informuje, że włoski gigant wpadł na pomysł, który wcześniej się nie pojawiał w rozważaniach. Mianowicie Polak miały zostać uczestnikiem wymiany napastników. Do Hiszpanii powędrowałby Christopher Nkunku, a do Mediolanu Lewandowski.

Agent Lewandowskiego ma odegrać kluczową rolę. Zaplanowano rozmowy

- Dobre stosunki między agentem Pini Zahavim a AC Milan prowadzą do tego, że na stole leżą różne pomysły. Jeden z nich prowadzi do Lewandowskiego, którego kontrakt z Barceloną wygasa w lipcu 2026 roku. Transakcja pozostaje niemożliwa w zimowym oknie transferowym i bardzo trudna również w letnim. Jednak Igli Tare nie jest menedżerem, który łatwo się poddaje i już zaplanował spotkanie, aby zrozumieć intencje Polaka i możliwe żądania finansowe - czytamy na stronie włoskiego serwisu.

Dziennikarze z Włoch podkreślają, że Pini Zahavi jest agentem zarówno Polaka, jak i dziewięć lat młodszego Nkunku. Francuz ma za sobą bardzo trudne tygodnie i określany jest mianem "niewypału transferowego". W 11 meczach zdobył zaledwie jedną bramkę.

