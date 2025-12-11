Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar. O której i gdzie oglądać? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar w ramach 5. kolejki Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 2 i Polsatu Sport Premium 2. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar. Liga Konferencji. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Raków Częstochowa mimo zapowiedzianego odejścia Marka Papszuna świetnie spisuje się w ostatnich meczach. W miniony weekend "Medaliki" pokonały GKS Katowice 1:0 i zanotowały czwarte zwycięstwo z rzędu.

Raków to jak na razie najlepszy polski zespół w Lidze Konferencji i jest już niemal pewny awansu do 1/16 finału. W czterech meczach odniósł dwa zwycięstwa i zaliczył dwa remisy. Dziś czeka go spotkanie, które może przybliżyć go do bezpośredniego awansu do 1/8 finału.

"Medaliki" podejmą na stadionie w Sosnowcu Zrinjski Mostar. Bośniacki zespół po czterech kolejkach ma na koncie sześć punktów, dzięki wygranym z 5:1 z Lincoln Red Imps i 2:1 z Hacken oraz dwóm porażkom z FSV Mainz 0:1, oraz aż 0:6 z Dynamem Kijów. Za to w lidze bośniackiej Zrinjski po 17. kolejkach jest wiceliderem ze stratą dwóch punktów do pierwszego miejsca. Patrząc jednak na poczynania Rakowa i Zrinjskiego w Europie, to jednak polski zespół, także przez atut wsparcia własnych kibiców, jest nieznacznym faworytem tej konfrontacji.

