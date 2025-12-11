Partner merytoryczny: Eleven Sports

Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar. O której i gdzie oglądać? [NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

O której godzinie Raków gra w Lidze Konferencji? Gdzie obejrzeć mecz Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar? Piłka nożna, transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Trzech piłkarzy w czerwonych koszulkach świętuje sukces na boisku piłkarskim, dwóch z nich ma krótkie włosy, jeden charakterystyczną bujną fryzurę, zawodnicy uśmiechają się i są wyraźnie zadowoleni.
Ameyaw, Konstantopoulos i Diaby - Fadiga w barwach Rakowa CzęstochowaPrzemek Swiderski/REPORTEREast News

Mecz Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar w ramach 5. kolejki Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 2 i Polsatu Sport Premium 2. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń. Skrót meczuPolsat Sport

Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar. Liga Konferencji. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Raków Częstochowa mimo zapowiedzianego odejścia Marka Papszuna świetnie spisuje się w ostatnich meczach. W miniony weekend "Medaliki" pokonały GKS Katowice 1:0 i zanotowały czwarte zwycięstwo z rzędu.

Raków to jak na razie najlepszy polski zespół w Lidze Konferencji i jest już niemal pewny awansu do 1/16 finału. W czterech meczach odniósł dwa zwycięstwa i zaliczył dwa remisy. Dziś czeka go spotkanie, które może przybliżyć go do bezpośredniego awansu do 1/8 finału.

"Medaliki" podejmą na stadionie w Sosnowcu Zrinjski Mostar. Bośniacki zespół po czterech kolejkach ma na koncie sześć punktów, dzięki wygranym z 5:1 z Lincoln Red Imps i 2:1 z Hacken oraz dwóm porażkom z FSV Mainz 0:1, oraz aż 0:6 z Dynamem Kijów. Za to w lidze bośniackiej Zrinjski po 17. kolejkach jest wiceliderem ze stratą dwóch punktów do pierwszego miejsca. Patrząc jednak na poczynania Rakowa i Zrinjskiego w Europie, to jednak polski zespół, także przez atut wsparcia własnych kibiców, jest nieznacznym faworytem tej konfrontacji.

Mecz Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar w ramach 5. kolejki Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 2 i Polsatu Sport Premium 2. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Zobacz również:

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)
Piłka nożna

Kolejna odsłona wojny domowej w TS Wisła Kraków. To już koniec? Padły ważne słowa

Piotr Jawor
Piotr Jawor
Trzech piłkarzy drużyny w czerwonych koszulkach z logo sponsorów obejmuje się i celebruje razem na tle rozmytej publiczności na stadionie.
Zawodnicy Rakowa CzęstochowaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Mężczyzna w niebieskiej sportowej kurtce, z logo klubu sportowego i inicjałami MP, nosi niebieską czapkę z daszkiem i okulary. Stoi na tle rozmytego stadionu.
Marek PapszunMarcin GolbaAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja