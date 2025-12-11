Jeremy Sochan nie ma łatwych tygodni. Polski jedynak w NBA musi walczyć o każdą minutę na parkiecie. Dwa dni temu San Antonio Spurs mierzyło się z najsłabszą drużyną w lidze - New Orleans Pelicans, a Sochan spędził na boisku niespełna cztery minuty. Już wtedy kibicom mogła się zapalić lampka ostrzegawcza dotycząca jego przyszłości w zespole z Teksasu.

Hit w NBA dla San Antonio Spurs. Niepokojące wieści ws. Sochana

Minionej nocy San Antonio Spurs rozegrało kolejny mecz. W ćwierćfinałowym spotkaniu NBA Cup "Ostrogi" zmierzyły się z Los Angeles Lakers i wygrały 132:119. Do zwycięstwa poprowadził ich autor double-double Stephon Castle (30 punktów, 10 zbiórek, 6 asyst). Po stronie "Jeziorowców" liderem był Luka Doncić (35 punktów, 8 asyst, 5 zbiórek).

A co z Sochanem? Nie mamy dobrych wieści dla polskich kibiców. 22-latek - decyzją trenera Mitcha Johnsona - przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych. Stało się to pierwszy raz, kiedy wrócił do gry po kontuzji.

O tym, że Sochan nie pojawił się w ogóle na parkiecie, piszą eksperci i kibice. Maciej "Wooden" Staszewski, czyli dziennikarz specjalizujący się w NBA podkreślił, że "czas na zmiany".

Przed San Antonio Spurs półfinał NBA Cup, który rozegrany zostanie w Las Vegas. Ekipa Sochana zmierzy się w nim z Oklahoma City Thunder. To spotkanie zaplanowano na niedzielę (14 grudnia, godz. 3:00).

Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 119:132

