Lewandowski już zdecydował. Tu chce rozpocząć nowy sezon. Tego jeszcze nie było

Latem 2022 roku wszystko było o wiele prostsze. Robert Lewandowski meldował się na Camp Nou, składając podpis na kontrakcie w wariancie 3+1. Trzy sezony gry i czwarty, pod warunkiem realizacji ściśle określonych wymogów.

Dzisiaj jest zawodnikiem Barcelony czwarty sezon i... na horyzoncie wielka niewiadoma. Chciałby zostać na kolejny rok. Tyle że "Duma Katalonii" nie zamierza już inwestować w zawodnika, który za osiem miesięcy skończy 38 lat.

Lewandowski chce oszukać przeznaczenie. Hiszpańskie media: Polak gotowy na redukcję apanaży o 50 proc.

Kiedy Lewandowski wchodził do szatni Barcelony, miał już prawie 34 lata. Nadal uchodził jednak za gracza perspektywicznego, oczywiście w ujęciu krótkookresowym. Świadczy o tym progresywna struktura wynagrodzenia, jaką mu zaproponowano.

W pierwszym sezonie zarabiał 20 mln euro rocznie, w drugim - 26 mln, w kolejnym - już 32 miliony. Przed obecnym cyklem, zgodnie z umową, zszedł do poziomu apanaży z pierwszego roku.

Co dalej? Jak informuje serwis Fijaches, polski napastnik sam wyszedł z propozycją, by w sezonie 2026/27 jego pensja wynosiła 10 mln euro. To redukcja zarobków o 50 proc. Na taki krok "Lewy" nie zdecydował się nigdy wcześniej.

Gotowość na tego typu manewr najlepiej świadczy o tym, jak bardzo Lewandowski chce nadal bronić barw "Blaugrany". Mógłby kontynuować karierę za znacznie większe pieniądze na Półwyspie Arabskim lub w Stanach Zjednoczonych. W Hiszpanii jego rodzina czuje się jednak doskonale. A i on sam nie potrzebuje zmiany otoczenia.

W bieżącym sezonie Lewandowski zdobywa średnio dwa gole na mecz. Z ośmioma trafieniami na koncie pozostaje najskuteczniejszym egzekutorem Barcelony wespół z Ferranem Torresem. Obrońcy tytułu otwierają tabelę La Liga z punktem przewagi nad Realem Madryt.

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski ALBERTO GARDIN East News