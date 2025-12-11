Niemiecka lekcja futbolu w Poznaniu. Samobójczy gol i koniec marzeń o awansie

Po czterech kolejkach fazy ligowej Ligi Konferencji Lech Poznań plasuje się na 16. miejscu. Podopieczni Nielsa Frederiksena mają na swoim koncie sześć "oczek", ale muszą oglądać się za siebie, aby nie wypaść z TOP24, które gwarantuje grę w fazie pucharowej rozgrywek.

Lech walczy o awans. Kluczowe starcie z rywalem z Niemiec

Przed poznaniakami jeszcze dwa spotkania, które zdecydują o być albo nie być. W czwartek (11 grudnia) zmierzą się z FSV Mainz, które ma na swoim koncie 9 punktów. Tydzień później lechici zagrają z Sigmą Ołomuniec.

Kluczowe wydaje się być jednak starcie z drużyną z Niemiec. Rozegrane ono zostanie na Enea Stadionie w Poznaniu. Lech w tej kampanii wygrywa tylko na własnym obiekcie. Pokonał Rapid Wiedeń (4:1) i FC Lausanne-Sport (2:0). Trzecie zwycięstwo sprawi, że zespół nie będzie musiał drżeć o awans do samego końca zmagań.

Niemcy mają patent na Kolejorza. Tamta porażka musiała zaboleć

Tyle, że historia jest brutalna dla Kolejorza. W przeszłości poznaniacy rozegrali dwa dwumecze z rywalami z Niemiec. W 1978 roku Lech uległ MSV Duisburg (2:5 w Poznaniu, 0:5 na wyjeździe) w ramach 1. rundy Pucharu UEFA.

Zdecydowanie większą dramaturgię miał dwumecz z sezonu 1985/86, kiedy to na inaugurację rozgrywek poznaniacy zmierzyli się z Borussią Moenchengladbach. Pierwszy mecz rozgrywany był w Niemczech. Podopieczni Włodzimierza Jakubowskiego wywalczyli tam cenny remis (1:1) i mogli mieć nadzieję, że w rewanżu obronią korzystny wynik i wyeliminują faworyzowanego rywala prowadzonego przez Juppa Heynckesa.

Rewanż odbył się 2 października w Poznaniu, a Lech miał prosty plan, o którym pisze portal laczynaspilka.pl. - "Mając świadomość przewagi umiejętności piłkarzy z Niemiec i problemów kadrowych w swoim zespole, trener Włodzimierz Jakubowski postawił na utrudnianie dostępu do własnej bramki. Poznaniacy wiedzieli, że po remisie 1:1 w Moenchengladbach, wynik bezbramkowy dałby im awans do drugiej rundy. Taki plan udało się jednak realizować przez niewiele ponad pół godziny"- czytamy.

W 32. minucie Mariusz Niewiadomski posłał piłkę do własnej siatki i zrobiło się nerwowo. Poznaniacy musieli odrabiać straty, ale walili głową w mur. Świetną okazję miał m.in. Jerzy Kruszczyński, ale nie potrafił pokonać niemieckiego bramkarza. Wtedy sprawdziło się stare piłkarskie porzekadło, że niewykorzystane sytuacje lubią się zemścić. Ewald Lienen w 77. minucie popisał się kapitalnym rajdem pośród zdezorientowanych gospodarzy i pokonał Zbigniewa Pleśnierowicza. Tym samym zakończyła się przygoda poznaniaków z europejskimi pucharami.

- Zdawaliśmy sobie sprawę, że wyeliminować Borussię można przez dobór odpowiedniej taktyki. Wiedzieliśmy jaką siłę prezentuje Borussia. Taktykę dobieraliśmy nie tylko "pod" 0:0. Być może w stosunku do przedmeczowych założeń przez pierwszych 30 minut Lech zbyt kurczowo trzymał się własnej bramki. O wszystkim zadecydowała samobójcza bramka Niewiadomskiego. Po przerwie był frontalny atak. Nie wykorzystanie znakomitej sytuacji przez Kruszczyńskiego stanowiło zwrotny moment w meczu. Przy takiej dyspozycji napastników, jaką obserwowaliśmy w meczu z Borussią, trudno było o sukces - mówił po meczu trener Lecha na łamach "Sportu".

Lech Poznań - Rapid Wiedeń. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Lech Poznań Lukasz Gdak East News

Lech Poznań Lukasz Gdak East News

Joel Pereira, Lech Poznań Monika Wantoła INTERIA.PL