Polska siatkarka nagle zasłabła. Są nowe informacje, klub wydał oświadczenie

W poniedziałek 8 grudnia siatkarki ŁKS Commercecon Łódź zmierzyły się przed własną publicznością z LOTTO Chemikiem Police, a mecz zakończył się ostatecznie zwycięstwem łódzkiej ekipy po tie-breaku. Kibiców cieszyć mógł wynik meczu, ale z pewnością zaniepokoiła ich sytuacja, jaka miała miejsce w przerwie między trzecim a czwartym setem. Gdy zawodniczki obu drużyn pojawiły się już na parkiecie, sygnalizując gotowość do wznowienia gry, okazało się, że nie jest to w tym momencie możliwe. Zasłabła bowiem jedna z siatkarek.

Mowa o Angelice Gajer, która nagle poczuła się źle i położyła się na parkiecie. Pomocy udzielili jej ratownicy medyczni oraz członkowie sztabu medycznego klubu, ostatecznie po kilku minutach siatkarkę zniesiono na noszach do szatni. Ta później wróciła w okolice ławki rezerwowych swojej drużyny, sygnalizując, że czuje się już lepiej. Na boisko nie była jednak w stanie już wybiec.

Angelika Gajer zasłabła w trakcie meczu. Jest komunikat klubu

Dwa dni po tym zdarzeniu klub rozgrywającej wydał oświadczenie. ŁKS przyznał na początku komunikatu, że Gajer zasłabła i potrzebowała pomocy medycznej.

"Następnego dnia Łódzka Wiewióra przeszła serię badań, które na szczęście nie wykazały nic niepokojącego. Potwierdziła się wstępna diagnoza, że osłabienie Angeliki wynikało ze zmęczenia i dużej intensywności fizycznej oraz stresowej podczas meczu" - czytamy.

Jak dodano, 27-latka przyznała później, że już w trakcie trzeciego seta zaczęła się źle czuć, ale chciała pomóc zespołowi, więc nie poprosiła o zmianę. Klub podkreślił, że taka postawa z jednej strony pokazuje ambicję siatkarki, z drugiej potwierdza, że "nie można lekceważyć sygnałów alarmowych".

Zawodniczka obecnie czuje się już dobrze, nie ma żadnego zagrożenia dla jej zdrowia, a lekkie osłabienie powoli mija. Sztab szkoleniowy i medyczny na bieżąco monitoruje stan Angeliki i będzie podejmował dalsze kroki, co do obciążenia treningowego i występie w meczu naszej rozgrywającej

ŁKS komunikat wydał w środę przed południem. Niespełna siedem godzin później okazało się, że rozgrywająca znalazła się w wyjściowym składzie na mecz z Metalkas Pałacem Bydgoszcz. Łódzka drużyna wygrała 3:2, a środowe spotkanie było setnym występem Gajer w TAURON Lidze.

Angelika Gajer (nr 13) w meczu ŁKS Commercecon Łódź z Metalkas Pałacem Bydgoszcz Marian Zubrzycki PAP

Siatkarki ŁKS Commercecon Łódź. Z numerem 13 Angelika Gajer Marian Zubrzycki PAP