Kolejna odsłona wojny domowej w TS Wisła Kraków. To już koniec? Padły ważne słowa

Przypomnijmy - we wtorek 18 trenerów Wiślackiej Szkoły Futbolu napisało list otwarty do zarządu TS Wisła Kraków. Powód? Zwolnienie Leszka Kozioła, dyrektora Wiślackiej Szkoły Futbolu.

"Informujemy, że w przypadku utrzymania decyzji Zarządu wszyscy Koordynatorzy i Trenerzy jednomyślnie zadeklarowali gotowość rozwiązania umów z Klubem. Uważamy, że każdy członek zespołu powinien być traktowany sprawiedliwie i z szacunkiem. Podkreślamy, że nadal mamy jednak nadzieję na polubowne i konstruktywne rozwiązanie tej sytuacji. Liczymy, że Zarząd Klubu ponownie przeanalizuje podjętą decyzję" - napisali trenerzy.

Interia poprosiła o komentarz do sprawy zarząd TS Wisła, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Za to we wtorkowy wieczór Kozioł opublikował oświadczenie na portalu społecznościowym "X".

- Chciałbym się zwrócić do Was z gorącą prośbą, aby dla dobra całej wiślackiej społeczności, społeczności Wiślackiej Szkoły Futbolu, a przede wszystkim - dla dobra dzieci trenujących w naszym klubie - wstrzymać się z wszelkimi działaniami podejmowanymi w imię solidarności ze mną i mających na celu cofnięcie decyzji zarządu klubu. Dlaczego? Bo jestem przekonany, że dalsza eskalacja przyniosłaby więcej szkody niż pożytku - napisał do trenerów Kozioł.

- […] Jednocześnie czuję się za Was odpowiedzialny i nie mogę dopuścić do sytuacji, w której musielibyście wybierać między wsparciem dla mnie a stabilnością Waszego zatrudnienia, codzienną pracą i możliwością dalszego pracowania z tymi świetnymi dzieciakami. Dlatego bardzo proszę - i robię to publicznie - zarząd klubu oraz nowego dyrektora, aby otoczyli trenerów wsparciem i zaufaniem, na które w pełni zasługują, oraz by zrobili wszystko, aby zachować ten wyjątkowy sztab w całości - dodał.

Rozwiń

Nowym dyrektorem szkółki został Marek Konieczny, który m.in. był kierownikiem pierwszej drużyny za czasów Bogusława Cupiała, a także pomagał w prowadzeniu akademii Tomaszowi Frankowskiemu.

PJ

PGE Wybrzeże Gdańsk - Industria Kielce. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport