W oczekiwaniu na sensację. Coraz trudniejsza sytuacja polskich klubów

Oprócz walki o jak najwyższe miejsce w fazie ligowej Ligi Konferencji, polskie zespoły w każdym spotkaniu zbierają także punkty w rankingu krajowym UEFA. A jest w nim o co walczyć...

Apetyty rozbudził poprzedni sezon, gdy Legia i Jagiellonia dotarły do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Dzięki temu polska piłka wskoczyła do "15" rankingu i w nagrodę w przyszłym sezonie będziemy mieli dwa zespoły w eliminacjach Ligi Mistrzów, zamiast jednego.

Teraz trwa jednak walka o pierwszą "dziesiątkę", która daje już ogromne przywileje, czyli bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Na razie Polska jest na 12. pozycji i cały czas próbuje dogonić Greków, a marzeniem jest zrzucenie z 10. miejsca Czechów. Odrabianie strat idzie jednak mozolnie - do rywali Polacy tracą odpowiednio 1,3 oraz blisko 4 punkty.

Dziś o wielką zdobycz również może być ciężko, bo zdecydowanym faworytem meczu jest tylko Raków. To samo można byłoby powiedzieć o Legii, która gra w Armenii, ale w obecnej formie 15-krotni mistrzowie Polski są w stanie przegrać absolutnie z każdym. Z kolei dla Lecha oraz Jagiellonii już remis będzie całkiem niezłym wynikiem.

Gdzie i kiedy oglądać mecz polskich drużyn w Lidze Konferencji?

W piątej kolejce Ligi Konferencji Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Noa Erewań (godz. 18:45), Jagiellonia Białystok podejmuje Rayo Vallecano (godz. 18:45), Lech Poznań FSV Mainz (godz. 21), a Raków Częstochowa HŠK Zrinjski (godz. 21). Transmisje wszystkich meczów na kanałach sportowych Polsatu.

