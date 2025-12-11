Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polskie skoki na to czekały. Andrzej Stękała się pochwalił, a Dawid Kubacki skorzystał

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Dopiero co Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego oraz Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków grzmieli na łamach Interia Sport, że w Polsce po raz kolejny nie ma gdzie trenować na początku grudnia, choć warunki ku temu sprzyjają. Niemal identycznie było przed rokiem. W Zakopanem wzięli to sobie do serca. Polskie skoki czekały na taką informację.

Skoczek narciarski w stroju startowym z numerem 41, w tle fragment skoczni narciarskiej oraz zbliżenie na zaśnieżoną skocznię otoczoną drzewami i trybunami.
Dawid Kubacki i Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza w Zakopanem (w ramce)Grzegorz Momot/PAP/Facebook/cosopozakopaneINTERIA.PL

W Polsce w górach panowały w ostatnich dniach znakomite warunki do tego, by przygotować skocznie narciarskie. Tymczasem do zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle w naszym kraju nie było gdzie trenować.

Chcemy uchodzić za potęgę w tym sporcie, a jednak zimowa aura zaskoczyła zarządców obiektów, jak zima drogowców. To sytuacja, która powtarza się co roku i za każdym razem powinna być nagłaśniana. Aż do momentu, kiedy nie zostaną wypracowane pewne schematy, które pozwolą na to, by skocznie w zimowej szacie były gotowe na tyle wcześnie, by można było przygotowywać się na nich do startu sezonu.

Apoloniusz Tajner zaapelował do kibiców. Chodzi o Aleksandra ZniszczołaPolsat Sport

Adam Małysz i Maciej Maciusiak grzmieli

Przez to kadra B naszych skoczków musiała trenować przed zawodami w Wiśle w norweskim Lillehammer, a kadra juniorów w Eisenerz.

Skoki to nie tylko Puchary Świata. Jeśli nie będziemy dbać o młodzież, to nie będzie dobrze. To nie wygląda tak, jak powinno. Była dobra aura, a jednak skocznie nie były przygotowane
mówił Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków narciarskich, w rozmowie z Interia Sport.

- Zawsze jest problem z tym, by pogodzić kluby, które do końca chcą skakać na igelicie, a potem trzeba na szybko przygotowywać skocznie na zimę. W tym roku rzeczywiście mieliśmy niespodziankę, bo w Zakopanem spadło bardzo dużo śniegu. I to - jak drogowców - zaskoczyło też zarządzających skocznią - przyznał Adam Małysz, prezes PZN, w rozmowie z Interia Sport, broniąc nieco zakopiański COS tym, że po zmianie władz mogło jeszcze nie wszystko zadziałać, jak należy.

    Zakopane zareagowało. Andrzej Stękała się pochwalił, a Dawid Kubacki szlifował formę

    W Zakopanem najwyraźniej wzięli sobie do serca burę od dwóch najważniejszych aktualnie osób w polskich skokach. Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w stolicy polskich Tatr pochwalił się zdjęciami przygotowanej Wielkiej Krokwi im. Stanisława Marusarza.

    W środę oddane zostały na niej pierwsze treningi, czym też pochwalił się w swojej relacji w social mediach Andrzej Stękała.

    Skocznia narciarska częściowo pokryta śniegiem, otoczona drzewami iglastymi. Na pierwszym planie widoczne ślady butów na śniegu, barierki i fragment ścieżki dla widzów lub zawodników. Nad całością pochmurne niebo lekko przebite promieniami słońca.
    Andrzej Stękała opublikował w social mediach przygotowaną do treningu Wielką Krokiew w ZakopanemFacebook/stekalaofficialmateriały prasowe

    W Zakopanem trenowała kadra B, ale też kadra kobiet, jak również Dawid Kubacki, który jeszcze w Wiśle zapowiadał, że przydałoby mu się kilka spokojnych skoków, by upewnić się przed konkursami PŚ w Klingenthal (12-14 grudnia), że wszystko jest w porządku po wpadce w niedzielnych kwalifikacjach.

    Dawid Kubacki
    Dawid KubackiMarcin Golba/NurPhotoAFP
    Tak wygląda obecnie Wielka Krokiew
    Wielka KrokiewCOS Zakopanemateriały prasowe
    Andrzej Stękała
    Andrzej StękałaAFP

