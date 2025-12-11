Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano. O której i gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano w ramach 5. kolejki Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 2 i Polsatu Sport Premium 2. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano. Liga Konferencji. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Jagiellonia Białystok już od trzech meczów nie potrafi przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Zaczęło się od remisu 0:0 z Zagłębiem Lubin. Później "Duma Podlasia" została rozbita w Pucharze Polski 1:3 przez GKS Katowice i odpadła z rozgrywek. Natomiast w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy przegrała 1:2 z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Drużynę Adriana Siemieńca przed zimową przerwą wyraźnie dotknął kryzys.

To bardzo niepokojąca sytuacja przed dzisiejszym starciem. Zwłaszcza że będzie to drugi po konfrontacji z RC Strasbourg tak trudny sprawdzian dla Jagiellonii. Białostoczanie zmierzą się przed własną publicznością z Rayo Vallecano. Nieco krzepiącą wiadomością dla "Jagi" jest tak, że ekipa z przedmieść Madrytu także ma swoje problemy. Ostatnim zwycięskim meczem Rayo Vallecano, jest wygrana 3:2... z Lechem Poznań w Lidze Konferencji. W kolejnych sześciu spotkaniach dzisiejsi goście zanotowali trzy remisy, dwie porażki i jedną wygraną, ale dopiero po dogrywce.

Tak więc Rayo na zwycięstwo czeka jeszcze dłużej od polskiego zespołu, ale należy też pamiętać, że mierzyło się ze znacznie silniejszymi przeciwnikami. Jak na razie to Jagiellonia w czterech meczach zgromadziła o jeden punkt więcej od swojego dzisiejszego rywala. Mimo wszystko to goście przystąpią do tego starcia w roli nieznacznych faworytów.

Afimico Pululu i Jesus Imaz w barwach Jagiellonii Białystok Fot. Maciej Gilewski / 058sport.pl Newspix/East News

Piłkarze Rayo Vallecano w sezonie 2025/2026 PABLO GARCIA AFP