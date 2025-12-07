Lewandowski świętował, gdy wydarzył się skandal. Doszło do pobicia, jest nagranie

W Polsce przebywanie na jednym sektorze kibiców gospodarzy oraz gości jest wręcz nie do pomyślenia, chyba że mowa o spotkaniach klubów będących ze sobą w dobrych stosunkach. Sytuacja na Półwyspie Iberyjskim ma się jednak zgoła inaczej. Sympatycy obu drużyn mieszają się i śmiało mogą oglądać potyczki bez obaw o potencjalne pobicie. Niestety czasem górę biorą emocje. Właśnie tak było w sobotni wieczór w Sewilli.

Podczas gdy Robert Lewandowski po jednej z bramek cieszył się z kolegami w okolicach ławki rezerwowych, za zbyt huczne świętowanie dosyć mocno oberwał sympatyk obecnych mistrzów Hiszpanii. Nagranie szybko rozprzestrzeniło się po mediach społecznościowych. W Katalonii mówi się o skandalu. Natomiast Andaluzyjczycy widzą to zupełnie inaczej. "On pokazywał wszystkim środkowy palec" - relacjonował jeden z sympatyków gospodarzy. Jak było naprawdę? Trudno stwierdzić.

Niespokojnie w Sewilli. Kibic Realu Betis zareagował, wideo krąży po internecie

Nie był to niestety koniec niepotrzebnych scen na trybunach. Rzekomo miejscowych fanów prowokował tata Lamine'a Yamala. I także widać to na innym nagraniu. "Mounir Nasraoui oglądał w akcji swojego syna, jednak oskarżono go o wykonywanie gestów w stronę kibiców gospodarzy, co zmusiło ochronę do interwencji" - doniósł portal "barcablaugranes.com". Mundo Deportivo napisało z kolei, że został on przeniesiony na inną część trybun po to, by nie zaogniać konfliktu.

Jak więc widać, wczoraj sporo działo się nie tylko na boisku. Wszystkiemu tylko w roli widza przyglądał się Robert Lewandowski. Napastnika nie opuszczał jednak dobry humor. W końcu gracze FC Barcelona wykonali kawał dobrej roboty, triumfując aż 5:3.

