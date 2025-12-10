Nowe fakty ws. Lewandowskiego wyszły na światło dzienne. Wszystko po fatalnym pudle

Robert Lewandowski przeżywa jeden z trudniejszych sezonów w swojej karierze. Polak rozpoczął rozgrywki "w szpitalu". Kapitan naszej kadry był kontuzjowany, przez co opuścił pierwszą kolejkę La Liga. Później trudno było mu wywalczyć miejsce w składzie ze względu na formę Ferrana Torresa.

Gdy już zdołał to zrobić, znów przytrafiły się problemy zdrowotne, przez które nie zagrał w El Clasico. Od listopada wszystko zaczęło się układać dla Polaka naprawdę dobrze. Spotkanie z Celtą Vigo na wyjeździe rozpoczęło serię pięciu kolejnych spotkań, w których "Lewy" grał od początku.

Lewandowski trenuje ze Szczęsnym. Wszystko wiadomo

Nie wszystko było jednak idealnie. Lewandowskiemu przytrafiło się jedno fatalne pudło. W hitowym spotkaniu z Atletico Madryt Polak w pierwszej połowie w sposób absolutnie spektakularny zmarnował rzut karny. Nasz napastnik kopnął fatalnie, bardzo wysoko nad bramką. To nie była minimalnie przestrzelona jedenastka.

Jak się okazuje "Lewy" wziął sobie sprawy do serca. O wszystkim poinformował Łukasz Wiśniowski. - Jest w nim cały czas głód i chęć doskonalenia się. Nie tak dawno w meczu z Atletico Lewandowski nie strzelił rzutu karnego. I okazuje się, że potraktował tę sprawę ambicjonalne - rozpoczął w rozmowie na kanale "Meczyki.pl".

- To nie był minimalnie przestrzelony rzut karny, ale spektakularnie. Lewandowski stwierdził, że musi popracować nad tym elementem i po każdym treningu zostawał 15-20 minut z Wojciechem Szczęsnym - dodał dziennikarz. Warto dodać, że był to drugi zmarnowany karny przez Lewandowskiego w tym sezonie.

