Nie mieli wątpliwości ws. Lewandowskiego, takie słowa padły przed meczem. Polak nazwany "koszmarem"

Robert Lewandowski nie miał ostatnio szczęścia w spotkaniu Ligi Mistrzów przeciwko Atalancie Bergamo i nie zdobył w potyczce z "La Deą" ani jednej bramki, a dodatkowo opuścił boisko już po niespełna 70 minutach trwania wspomnianego starcia. Teraz przed kapitanem reprezentacji Polski doskonała szansa na to, by wrócić do "podkręcania" swojego wyniku strzeleckiego w bieżącym sezonie - FC Barcelona zmierzy się bowiem z rywalem, przeciwko któremu "Lewy" prezentował jak dotychczas zabójczą skuteczność.