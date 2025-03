Do końca bieżącego sezonu jeszcze sporo spotkań i zespół ma czas na poprawę i wprowadzenie wskazówek Niemca w życie. Stawka jest wszak wysoka, chodzi o triumf w Lidze Mistrzów , La Lidze i Pucharze Króla . Zdaniem Jana Urbana "Duma Katalonii" może zgarnąć pełną pulę. "Barcelona ma szanse triumfu we wszystkich trzech rozgrywkach" - stwierdził, cytowany przez Radio COPE.

Powiedział też kilka słów pod adresem Roberta Lewandowskiego, który przewodzi w ligowej klasyfikacji strzelców. "Zawsze o tym mówiliśmy, nawet przed przyjściem do Barcelony. Jeśli dostaje okazje bramkowe, to strzela gole. Robi to, czego drużyna i trener oczekiwali od zawodnika takiego jak on. To nie przypadek, on spełnia swoją rolę" - podkreślał.