Chwila grozy w meczu Barcelony, medycy na boisku. Koniec występu dla dwóch graczy

W niedzielę 2 lutego równo o godz. 14.00 FC Barcelona ruszyła do akcji w ramach kolejnego meczu Primera Division, tym razem mierząc się z Deportivo Alaves. Nim jeszcze minął kwadrans zmagań na murawie doszło do niezwykle groźnej sytuacji - Gavi i Tomas Conechny zderzyli się głowami i konieczna była tu interwencja medyków. Ostateczniej obaj futboliści musieli zejść z boiska, co bez wątpienia oznaczało poważną stratę zarówno dla "Blaugrany", jak i "Los Babazorros".