Robert Lewandowski kontuzjowany, jest oficjalny komunikat. Złe informacje

W sobotę FC Barcelona mierzyła się z Celtą Vigo w rozgrywkach La Liga . Mimo odwrócenia losów spotkania z wyniku 1:3 na 4:3 i zwycięstwa klub ze stolicy Katalonii miał jeden powód do zmartwienia. W 78. minucie Robert Lewandowski chwycił się za udo i pokazał, że pilnie potrzebuje zmiany . W jego miejsce na murawie zameldował się Gavi.

- Badania przeprowadzone w tę niedzielę potwierdziły, że Robert Lewandowski ma kontuzję mięśnia półścięgnistego w lewym udzie. Decyzja o powrocie do drużyny zostanie podjęta na podstawie jego postępów - poinformowano.

Lewandowski kontuzjowany. Ominie kluczowe spotkania

Oznacza to, że 36-latek na pewno opuści kilka najbliższych spotkań. Wśród nich będzie m.in. finałowe spotkanie Pucharu Króla z Realem Madryt. To zaplanowane jest na 26 kwietnia. Do tego najprawdopodobniej nie wystąpi w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów z Interem Mediolan (30 kwietnia). Nie wiadomo, czy będzie dostępny na rewanż (6 maja).