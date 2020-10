DTM. George Russell pogratulował Robertowi Kubicy

Robert Kubica ma za sobą świetny wyścig na torze Zolder, po którym udało mu się pierwszy raz w tym sezonie stanąć na podium. Fakt ten nie umknął uwadze byłemu partnerowi polskiego kierowcy z temu Formuły 1 Williams Racing. George Russell pogratulował Kubicy sukcesu za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Robert Kubica zajął 3. miejsce podczas dzisiejszego wyścigu na torze w Zolder. Polski kierowca dał popis swoich umiejętności i wykorzystał zamieszanie na torze spowodowane dwoma wypadkami. Krakowianin utrzymał dobre tempo do końca, co poskutkowało miejscem na podium.



Pierwszego w tym sezonie DTM podium pogratulował mu jego były partner z teamu F1 Williams Racing - George Russell. Młody Anglik po zakończeniu wyścigu zamieścił post za pośrednictwem mediów społecznościowych.



- Roberto! Gratuluję podium, cieszę się z tego powodu przyjacielu - napisał Russell.



Russell występował z Kubicą w Williams Racing w sezonie 2019. Anglik był lepszy od Polaka we wszystkich kwalifikacjach, jednak jedyny punkt dla teamu zdobył wówczas Kubica.



Kierowcy pozostali w bardzo dobrych stosunkach po zakończeniu współpracy, a Russell bardzo dobrze wypowiedział się o Kubicy w jednym z odcinków podcastu "Beyond The Grid". - Będę szczery, nauczyłem się od Kubicy bardzo dużo. Był niesamowity w technicznych kwestiach wyścigów. Nigdy nie spotkałem się z osobą, która ma tak dobrą pamięć . Często ludzie nie zdają sobie sprawy, ile muszą pamiętać kierowcy podczas zawodów, a zwłaszcza na 70. okrążeniu jest to już ciężkie. On pamiętał wszystko, rozgrzewki, pojedyncze okrążenia - mówił Anglik.



"Russell: Kubica? Bardzo dużo się od niego nauczyłem". Zobacz całą wypowiedź kierowcy!



