Historyczny sukces Roberta Kubicy. Polak świętuje, kolejny tytuł na koncie

Doświadczony zawodnik wciąż nie daje o sobie zapomnieć polskim kibicom . Po wypadnięciu z królowej sportów motorowych, krakowianin znalazł dla siebie nowe miejsce i skupił się na wyścigach długodystansowych. W tym roku jest on zresztą bardzo zapracowany, bo starty w barwach AF Corse w World Endurance Championship łączy z równie prestiżowym European Le Mans Series. Zdecydowanie lepiej Robertowi Kubicy i jego kolegom wiedzie się w tych drugich zmaganiach. Oficjalnie dobiegły one końca 19 października w Portimao.

AO by TF w składzie Robert Kubica, Louis Deletraz i Jonny Edgar w sobotni wieczór uplasowało się w Portugalii na drugim stopniu podium. Pomimo, że amerykański team nie zwyciężył w wyścigu, przewaga uzyskana wcześniej w klasyfikacji generalnej okazała się wystarczająca. Dla Polaka to drugi tego typu tytuł w karierze. Na kolejny puchar do kolekcji czekał trzy lata, ponieważ po raz ostatni triumfował w sezonie 2021. W Portugalii nie obyło się jednak bez stresujących momentów.