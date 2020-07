- Będę szczerzy, nauczyłem się od Kubicy bardzo dużo. Był niesamowity w technicznych kwestiach wyścigów. Nigdy nie spotkałem się z osobą, która ma tak dobrą pamięć - stwierdził George Russell wspominając współpracę z Robertem Kubicą. Anglik w rozmowie z oficjalnym profilem Formuły 1 zdradził, które cechy Polaka imponowały mu najbardziej.

Robert Kubica i George Russell jeździli razem w ekipie Williams w 2019 roku. Dla angielskiej ekipy nie był to najlepszy sezon, a ostatecznie zakończyli go na ostatnim miejscu w klasyfikacji.



Russell był niedawno gościem oficjalnego podcastu Formuły 1 "Beyond The Grid" i prowadzący pytał się go również o okres współpracy z Kubicą.



- Często ludzie nie zdają sobie sprawy ile muszą pamiętać kierowcy podczas zawodów, a zwłaszcza na 70. okrążeniu jest to już ciężkie. On pamiętał wszystko, rozgrzewki, pojedyncze okrążenia - dodał.



Zdjęcie Robert Kubica (z lewej) i George Russell w bolidach Williamsa / AFP

