Najlepsi kierowcy WEC w tym sezonie rywalizują na słynnym torze Fuji w Japonii w ramach siódmej rundy zmagań. Dla Roberta Kubicy był to trzeci występ w tegorocznych kwalifikacjach cyklu. Niestety, okazał się on wyjątkowo nieudany, ponieważ Polak po raz pierwszy nie awansował do sesji hyperpole i ostatecznie zajął 13. miejsce, z której też ruszył do niedzielnego wyścigu. Początek zmagań okazał się jednak bardzo nieudany, ze względu na błąd naszego doświadczonego kierowcy. Reklama

Robert Kubica popełnił błąd w trakcie wyścigu. Spowodował kolizję

Z powodu odległego miejsca w kwalifikacjach Robert Kubica musiał od początku starać się jechać agresywnie, by przebijać się do czołówki. To zawsze wiąże się z ryzykiem kolizji, która może doprowadzić do realizacji czarnego scenariusza. Tak niestety było właśnie w przypadku Polaka i jego teamu AF Corse.

Nasz kierowca zaraz na początku drugiego okrążenia próbował wyprzedzić kilku rywali przez opóźnienie dohamowania do pierwszego zakrętu. Tyle że 39-latek nie był jedynym zawodnikiem, który zdecydował się na taki manewr. Ten sam pomysł miał kierowca Porshe - Fredric Makowiecki. Kubica nie spodziewał się takiego zachowania Francuza i gwałtownie zahamował, przez zblokował koła i stracił panowanie nad pojazdem. Doszło do kontaktu. Kubica uderzył w Porshe Makowieckiego, ten z kolei trafił w fabryczną maszynę Ferrari, a ta zderzyła się z pojazdem Alpine.

W konsekwencji cała czwórka wylądowała na poboczu, a na torze posypało się od urwanych części. Z tego powodu konieczne było pojawienie się samochodu bezpieczeństwa. Reklama

Kubica ukarany za incydent. Zespół Polaka poza czołówką

Oczywiście zdarzeniem musieli zająć się sędziowie. Ze względu na błąd Roberta Kubicy na jego team została nałożona 30-sekundowa kara stop and go. W związku z tym musiał on zjechać do alei serwisowej i odstać pół minuty.

Po powrocie do rywalizacji team AF Corse zajmował ostatnie miejsce w klasie Hypercar.

Karambol spowodowany przez Roberta Kubicę podczas zawodów WEC / JULIEN DELFOSSE / Julien Delfosse / DPPI via AFP / AFP

Karambol wywołany przez Roberta Kubicę podczas wyścigu WEC / THOMAS FENETRE / Thomas Fenetre / DPPI via AFP / AFP