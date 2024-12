Za granicą głośno o Robercie Kubicy. Polak z wyjątkową nagrodą

Robert Kubica to absolutna legenda polskich sportów motorowych. Pochodzący z Krakowa gwiazdor pozostaje jedynym do tej pory polskim kierowcą, który miał okazję startować w mistrzostwach świata Formuły 1. Wówczas był on kierowcą zespołów B MW Sauber, Renault, Williams i Alfa Romeo (w barwach ostatniej z tych ekip wystąpił jednak jedynie dwa razy.

Kubica po wielu latach wreszcie spełnił swoje marzenie i został kierowcą Ferrari. Przypomnijmy, że do włoskiego zespołu miał pierwotnie dołączyć w 2012 roku, jednak jego plany pokrzyżował wypadek. Co prawda Polak nie wrócił do padoku Formuły 1, jednak barwy jednej z najbardziej prestiżowych ekip reprezentował w wyścigach długodystansowych. 40-latek w ostatnich miesiącach spisywał się znakomicie - wygrał European Le Mans Series i stanął na najwyższym stopniu podium podczas jednego wyścigu WEC w tym sezonie, a konkretniej w Lone Star Le Mans na torze Circuit of the Americas w Austin.