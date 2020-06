Robert Lewandowski prowadzi w klasyfikacji na "Złotego Buta", ale konkurencja nie śpi. Apetyt na kolejny tytuł najlepszego strzelca najważniejszych lig ma Lionel Messi, który trafił w 90. minucie do siatki Mallorki i do Polaka traci 10 bramek, ale do końca sezonu Argentyńczyk ma o siedem spotkań więcej.

Robert Lewandowski nie mógł wystąpić w spotkaniu z Borussią Moenchengladbach, gdyż pauzował za żółte karki. W wyścigu po Złotego Buta zbliżył się do niego Lionel Messi, lecz najbardziej depcze mu po piętach Ciro Immobile, który po pandemii wkroczy do akcji 24 czerwca. Jego Lazio zmierzy się na wyjeździe z Atalantą Bergamo i będzie to hit 27. kolejki Serie A.

Immobile traci do "Lewego" trzy gole, ale do końca sezonu zostało mu 12 kolejek, podczas gdy Polakowi tylko trzy.

Pod względem liczby goli z Messim zrównał się Christian Gytkjaer z Lecha Poznań, jednak w klasyfikacji Złotego Buta jest dopiero na 21. miejscu. Wszystko przez to, że wszystkim przedstawicielom Ekstraklasy bramki mnoży się przez współczynnik 1.5. W silnych ligach liczbę zdobytych bramek mnoży się przez dwa.