Irytacja Thomasa Thurnbichlera. Gra idzie o milimetry

Thomas Thurnbichler , trener kadry polskich skoczków, czekał na kolejkę do wjazdu na górę skoczni, kiedy zagadnąłem go o warunki, na jakie trafił w kwalifikacjach Aleksander Zniszczoł .

Thomas Thurnbichler tylko pokazał, ile zabrakło. Gra idzie o milimetry

Kiedy zapytaliśmy, co ma na myśli, od razu wyjaśnił: - Olek miał cofnięty środek ciężkości, a przez to odbijał się z tyłu do przodu. To w połączeniu z takimi warunkami sprawiło, że nie poleciał daleko. Wystarczyło jednak o milimetry przesunąć środek ciężkości i wyglądałoby to zupełnie inaczej.

Thurnbichler doskonale wie, że ma przy najmniej dwóch zawodników, których stać na skakanie do "10" w każdych zawodach. To Paweł Wąsek i wspomniany Zniszczoł. On też - jak my wszyscy, chciałby, żeby oni już zaczęli zajmować miejsca, na jakie ich stać. Też zatem zaczyna się irytować, choć wciąż zachowuje stoicki spokój. I w kółko powtarza, że on nie skoczy za zawodników, a ci doskonale wiedzą, co mają robić.