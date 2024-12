Polscy piłkarze oddali premię za Euro. Ujawniono, co stanie się z pieniędzmi

Podczas Euro 2024 reprezentacja Polski przegrała 1:2 z Holandią, 1:3 z Austrią i w meczu o honor zremisowała z Francją 1:1. To właśnie za to ostatnie spotkanie naszym piłkarzom przysługiwała premia. Pewne jest, że tym razem nie będzie do powtórki z Kataru, gdzie doszło do ogromnego zamieszania związanego z niespodziewaną propozycją dodatkowej premii od rządu, a także konfliktu wewnątrz drużyny związanego z jej podziałem. Wszystko rozegrało się jeszcze przed ostatnim spotkaniem mundialu, ale ostatecznie pieniądze nie trafiły do drużyny, tyle że niesmak pozostał i to na długie miesiące. Reklama

Piłkarze reprezentacji Polski zrzekli się premii za Euro 2024. Pieniądze przekazali na ofiary powodzi

Z informacji przekazanych przez Przegląd Sportowy Onet wynika, że rada drużyny w składzie Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Przemysław Frankowski, Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior w porozumieniu z prezesem Cezarym Kuleszą zadecydowała, iż premia za remis z Francją zostanie przekazana na cele charytatywne. Jej znaczna część ma trafić do powodzian. Mowa o 500 tysiącach euro (czyli ponad 2 milionach złotych).

Połowa, czyli ok. 400 tysięcy złotych ma zostać przeznaczona na remont klubowego budynku UKS-u Hattrick Głuchołazy, który ucierpiał podczas ostatniej powodzi. Ponadto klub z Głuchołaz otrzyma ok. 70 tysięcy na zakup nowych strojów sportowych.

Poza tym po 50 tysięcy mają zostać przekazane Fundacji Herosi, Stowarzyszeniu Nadzieja na Mundial i Barce. Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej. Ok. 40 tysięcy zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu na mecz reprezentacji Polski dla dzień z rodzin, których dotknęła powódź, a po 25 tysięcy zostanie na zbiórki na leczenie Alexa Gawareckiego oraz Antosia Faberskiego. Pozostałe pieniądze mają trafić m.in. do stowarzyszenia opiekującego się osobami niepełnosprawnymi i do fundacji pomagającej dzieciom z cukrzycą. Reklama

PZPN otrzymał duże pieniądze za awans kadry na Euro. Teraz czas na eliminacje do mundialu

Wspominana kwota 500 tysięcy euro to tylko kropla w morzu pieniędzy, które popłynęło do Polskiego Związku Piłki Nożnej za Euro 2024. Już za sam awans UEFA przelała na konto polskiej federacji 9,25 miliona euro. 40 proc. tej kwoty trafiło do piłkarzy, a ta została podzielona proporcjonalnie do liczby występów i minut rozegranych w eliminacjach.

Teraz Polaków czeka walka o awans na mistrzostwa świata 2026, które zorganizują Stany Zjednoczone, Meksyk oraz Kanada. Tam też będą potężne pieniądze do zdobycia. Pula nagród mundialu wyniesie aż 896 milionów dolarów, co przy obecnym kursie daje ponad 3,64 miliony złotych. Na ten moment nie wiadomo, jak pieniądze będą rozdzielione, ale już jest pewne, że premię będą wyższe, niż przy okazji ostatnich mistrzostw świata. Na tym turnieju za sam przyjazd każdemu uczestnikowi wypłacano 9 mln dolarów. Awans do 1/8 finału był wart następne 4 mln, tak więc reprezentacja Polski zarobiła wówczas 13 milionów dolarów.

Reprezentacja Polski rozpocznie eliminacje do mundialu 2026 21 marca meczem z Litwą. Poza tym Biało-Czerwoni powalczą o awans Maltą, Finalndią oraz Hiszpanią. Faza grupowa eliminacji potrwa do 17 listopada, a ew. baraże zostaną rozegrane 26 i 31 marca 2026 roku. Reklama

