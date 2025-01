Dawid Kubacki musiał skakać... do tyłu. Tak ma wyglądać naprawa mistrza

Od pierwszego skoku było widać, że coś u mnie drgnęło. Może nie wyglądało to jeszcze dobrze, ale już na pewno przyzwoicie. Dwa razy skoczyłem za czerwoną linię (oznaczającą punkt K - przyp. TK), a to już się chwilę nie zdarzało. W kwalifikacjach nie poszło to już tak fajnie. Będę musiał porozmawiać z trenerami, co tam się stało. We wszystkich skokach musiałem skakać... do tyłu, bo pchanie do ziemi niewiele dawało. I z tym czuciem swoim muszę teraz powalczyć i dostosować je do tego, co się teraz aktualnie dzieje. I wyszło przyzwoicie

~ analizował nasz skoczek, który przecież ma na koncie triumf w Turnieju Czterech Skoczni.