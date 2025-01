Hurkacz zdeklasował byłego reprezentanta Rosji w 58 minut. Polska o krok od finału

Trzecia edycja United Cup i kolejna z rzędu, gdy reprezentacja Polski melduje się w półfinale tej imprezy. Nasza kadra jest jedyną nacją, która zameldowała się w najlepszej "4" w każdej z dotychczas rozegranych edycji. Ekipa z kraju położonego nad Wisłą dostała szansę, rok po roku dotrzeć do finałowego starcia tych drużynowych rozgrywek. W zeszłym sezonie Polacy pokonali na tym etapie Francuzów, teraz stanęli do walki z zespołem Kazachstanu .

To oznaczało elektryzujący pojedynek pomiędzy Igą Świątek i Jeleną Rybakiną. Zanim jednak do niego doszło, na korcie pojawili się Hubert Hurkacz i Aleksander Szewczenko. Co ciekawe, rywal naszego tenisisty reprezentuje barwy Kazachstanu dopiero od końcówki stycznia ubiegłego roku. Wcześniej, podobnie jak Rybakina do połowy sezonu 2018, występował dla Rosji. Hurkacz i Szewczenko mierzyli się ze sobą dotychczas trzykrotnie i za każdym razem zwycięzcą okazywał się wrocławianin. Dla Polaka nie były to jednak łatwe batalie. Teraz również zapowiadała się trudna przeprawa - zwłaszcza, że 27-latek dopiero łapie formę i pewność siebie po długiej przerwie, a dyspozycja przeciwnika bywa nieprzewidywalna.