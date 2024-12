Wielki ruch z udziałem reprezentanta Polski już w styczniu? Włosi mają obsesję

Sebastian Szymański może zmienić Turcję na włoską Serie A

Sebastian Szymański już w barwach Dynama Moskwa dał się poznać jako świetny technicznie pomocnik zdolny do stworzenia zagrożenia pod bramką rywala. Później, już jako gracz Feyenoordu i Fenerbahce , tylko udowodnił swój talent i zdolność do adaptacji w różnych krajach i rozgrywkach. Być może bieżąca kampania nie jest w jego wykonaniu tak spektakularna, jak poprzednie, ale wciąż gwarantuje wysoki poziom i jest jednym z ulubieńców Jose Mourinho.

Polscy kibice mają nadzieję, że 41-krotny reprezentant kraju niebawem postawi kolejny krok. Wydaje się, iż to już najwyższy czas, by Szymański spróbował swoich sił w jednej z pięciu topowych lig na świecie. Jak przekazał portal fanatik.com.tr, istnieje duża szansa, że dojdzie do tego już w styczniu.

Fiorentina marzy o Polaku. "Mają obsesję"

To nie pierwszy raz, gdy Szymańskiego łączy się z przenosinami na Półwysep Apeniński. Gdy regularnie notował bramki i asysty w minionym sezonie, co chwilę pojawiały się doniesienia na temat zainteresowania ze strony SSC Napoli czy AC Milan. Tym razem 25-latek i jego Fenerbahce znajdują się jednak w nieco innej sytuacji - i ACF Fiorentina zamierza to wykorzystać. Jak wspomnieli tureccy dziennikarze, Włosi "mają obsesję" na punkcie reprezentanta Polski. Mają zamiar wykorzystać fakt, iż przed sezonem wypożyczyli do Stambułu Sofyana Amrabata. Fenerbahce zgodziło się na obowiązek wykupu w wysokości 13 milionów euro po zakończeniu kampanii. "Viola" jest skłonna "umorzyć" tę płatność - w zamian za kartę zawodniczą Szymańskiego.