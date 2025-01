Setki tysięcy złotych za 58 minut na korcie. Hurkacz rozbił bank w Sydney

Może i Hubert Hurkacz przegrał oba swoje spotkania w fazie grupowej United Cup i to głównie Iga Świątek musiała ratować awans Polaków do fazy pucharowej, ale gdy przyszło do starć już na tym szczeblu, wrocławianin nie zawodzi. Fakt, że w dwóch ostatnich spotkaniach miał słabszych rywali niż wcześniej, za to te zwycięstwa... zostały znacznie lepiej wycenione. A to z Aleksandrem Szewczenką w półfinale, już szczególnie. Dość powiedzieć, że za każdą minutę na korcie Polak dostanie.... 10500 złotych! Warto dobrze grać w tenisa!