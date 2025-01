Zagra z Hurkaczem o finał. Grzmi jeszcze przed wyjściem na kort. "Czułem, że umieram"

Tenisowy świat musi się liczyć z Polakami i co do tego nie ma już absolutnie żadnych wątpliwości. Trzykrotny z rzędu awans do najlepszej czwórki United Cup nie wziął się z przypadku. Za kilka godzin "Biało-Czerwoni" powalczą o drugi finał z rzędu. Rywalami podopiecznych Mateusza Terczyńskiego będzie kadra Kazachstanu. Pierwsze skrzypce gra w niej Jelena Rybakina.